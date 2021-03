Amazon. Senza conflitto non esiste democrazia.

Lo sciopero dei lavoratori Amazon in lotta per ottenere condizioni d’impiego non assimilabili alla servitù è di cruciale importanza. Da anni le organizzazioni sindacali hanno accettato supinamente le coordinate ideologiche del Capitale incentrate sulla produttività, sull’impresa di sé, sulla flessibilità come condizione di emancipazione e di libertà. Per questo oggi si dichiarano europeiste e sono riuscite ad avallare tutte le controriforme reazionarie presentate dal blocco dei partiti neo-liberali, PD in testa.

Ma il punto è uno. Se per il capitale l’individuo contemporaneo deve percepirsi come un’impresa che sceglie razionalmente le condizioni che offre il libero mercato in una dinamica evolutiva e di progressiva auto-disciplina al mercato stesso, la “concessione” di un lavoro sarà presentata sempre come un’opportunità, un’elargizione perché ognuno possa aumentare sagacemente il proprio capitale sociale. Questo schemino che ha portato i lavoratori dell’immateriale a immedesimarsi nelle ragioni dei propri oppressori è stato allargato – attraverso la privatizzazione del diritto pubblico – anche ai lavoratori del terziario, i quali subiscono, senza alcuna protezione, le conseguenze più drammatiche di questo processo.

Il Capitale così non è più disposto a ragionare per quote di salario o per riconoscimento di diritti. Ma si propone di acquisire – attraverso il lavoro – attitudini, potenzialità future, personalità. Facile utilizzare tutto questo armamentario per mettere in concorrenza tra loro i lavoratori stessi e spremerli sul piano della produttività. Anestetizzando così il conflitto. La forma pedagogica di dominio spiana la strada al completo asservimento dell’individuo. La corresponsione di un minimo salario parametrato sui risultati – ancora la retorica sul merito – indica la volontà di comprare intere esistenze. Si può lavorare anche 24 ore.