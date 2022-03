Il governo Draghi ha deciso l’invio di armi all’esercito ucraino. Non è certo la prima volta che accade. Del resto truppe italiane erano e sono tuttora presenti in diversi “teatri” più o meno di guerra aperta o strisciante o, peggio, fungono da controllo militare “neocoloniale” (spacciato per “peacekeeping” oppure per lotta al terrorismo) in diversi paesi del mondo, ma sempre al seguito e al servizio, beninteso, di qualche superpotenza.