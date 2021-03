Covid-19: appello per i palestinesi dei campi profughi del Libano

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

Cari amici e amiche,

La Comunità Palestinese di Roma e del Lazio ha lanciato un appello per una raccolta fondi da destinare alla fornitura di materiale ospedaliero per la cura del covid-19 agli ospedali dei Campi Profughi Palestinesi in Libano, ormai al collasso e non più in grado di rispondere alle pressanti richieste di assistenza della popolazione.

Invitiamo tutti a voler contribuire al successo di questa iniziativa effettuando un versamento, anche minimo, sul C/c che la nostra Associazione ha messo a disposizione per la raccolta.

Ricordiamo i riferimenti bancari:

Beneficiario: Amici della Mezzaluna Rossa Palestinese

IBAN c/c postale: IT69 D076 0103 2000 0006 2237 201

Causale: SOS COVID-19 CAMPI PROFUGHI PALESTINESI – LIBANO

Un affettuoso abbraccio virtuale a tutt*.

La presidente

Raffaella Violano

Segue il comunicato della Comunità Palestinese

“Non bastava al popolo palestinese l’immensa sofferenza dovuta all’occupazione israeliana, la tragica diaspora e tutte le sue conseguenze. Ultimamente si è aggiunto anche il dramma della pandemia Covid-19.

Oggi il dramma maggiore è vissuto nei campi profughi palestinesi in Libano. Il Libano, è sotto gli occhi di tutti, vive una grave e profonda crisi economica e politica e la stessa crisi i profughi palestinesi la vivono doppiamente. Alle difficoltà della diaspora (è vietato lo svolgimento di 72 professioni ai profughi palestinesi per legge dello stato libanese) si somma ora la diffusione spaventosa della pandemia Covid-19 nei campi profughi. Gli ospedali strapieni non rispondono più alle pressanti esigenze della popolazione, nemmeno per la basilare e minima assistenza.

La Comunità Palestinese di Roma e del Lazio, lancia un appello urgente, chiedendo a tutte le donne, gli uomini liberi, coscienti e a tutta la società civile: le Associazioni e Comitati di Solidarietà, particolarmente alle amiche e agli amici della giusta causa palestinese di compiere un ulteriore gesto di solidarietà e di generosità, mirante a dare un aiuto, alleviando le drammatiche conseguenze della pandemia, attraverso le donazioni economiche per l’acquisto sul posto di 5 apparecchi ventilatori, le bombole ossigeno ed altro materiali necessario, effettuando i loro versamenti sul C/C intestato all’Associazione Amici della Mezza Luna Rossa Palestinese:

IBAN: IT69 D076 0103 2000 0006 2237 201

Causale versamento: SOS COVID-19 CAMPI PROFUGHI PALESTINESI – LIBANO

CHI SALVA UNA VITA, SALVA L’INTERA UMANITA’.

IL COMITATO DIRETTIVO

Dott. Yousef Salman

Presidente Comunità Palestinese di Roma e del Lazio

cell.: 347.9013013

e_mail: y_salman@tiscali.it

Abbiamo bisogno di ponti e non di muri

نحن بحاجة لجسور وليس لجدران ”

