Covid-19: narrazione “de paura” prima dell’arrivo del MES e/o di Mario

Condivido nella sostanza lo spirito e il messaggio politico di questo articolo del nostro redattore, Antonello Boassa che riporto di seguito.

Tuttavia non credo che il Coronavirus sia soltanto una “semplice influenza” e penso che se non fossero state adottate le misure di contenimento, avrebbe potuto diffondersi in tutte le regioni italiane con la stessa virulenza con cui si è diffuso in Lombardia.

Dopo di che, sono altrettanto convinto che un sistema sanitario pubblico, solido, efficiente, di qualità ed esteso a tutto il territorio nazionale, sarebbe stato in grado di fronteggiare egregiamente l’emergenza Covid-19 senza probabilmente ricorrere alle misure restrittive che sono state adottate, o comunque in misura senz’altro minore. In poche parole, la quarantena imposta è stata dovuta non tanto alla gravità della pandemia (che pure esiste e in ogni caso non va sottovalutata) ma alla consapevolezza dell’impossibilità da parte del sistema sanitario nazionale di fronteggiarla. In altre parole, senza le misure di contenimento, il SSN sarebbe letteralmente collassato per la semplice ragione che non ci sarebbero stati posti letto sufficienti per tutti, né reparti di terapia intensiva, né strutture ospedaliere, né macchinari, né personale medico e paramedico sufficiente a prendersi cura di tutti.

E’ quindi evidente – e su questo non ci piove – che il disastro è stato innanzitutto causato da quelle politiche neoliberiste che hanno letteralmente messo in ginocchio il sistema sanitario nazionale, sottraendogli risorse, chiudendo ospedali, presidi sanitari, non assumendo personale medico e paramedico, indebolendolo a tutti i livelli. Una politica criminale che ha posto le logiche finanziarie (leggi il pareggio di bilancio e non solo…) prima della vita, prima degli esseri umani.

Per il resto non entro volutamente nelle questioni tecniche (il numero dei decessi, dei ricoverati, le differenti opinioni sul virus ecc.) in cui in tanti (troppi) si inventano “tuttologi”, proprio perché, anche tra gli esperti veri, in particolare i virologi, le posizioni sono molto diverse e spesso contrastanti. Personalmente, mi esprimo solo su quello che conosco e che sono in grado di interpretare correttamente sulla base degli strumenti che ho a disposizione. Posso e debbo, dunque, esprimere una opinione politica sugli effetti di questa crisi, sulle risposte che verranno date, in particolare da chi gestisce il potere, e su questo concordo con l’articolo di Antonello. Penso, peraltro, che questa sia la questione fondamentale e non quella di stabilire il tasso di gravità o di mortalità del virus. Sta di fatto che l’intero pianeta, dalla Cina agli USA passando per l’Europa e la Russia, ha dovuto fare i conti con questa vicenda che, alla fin fine, è stata affrontata nello stesso modo più o meno in tutto il mondo (la Cina, paese che ad Antonello è molto più simpatico che al sottoscritto, ha applicato misure di contenimento più severe di quelle applicate in Italia). Tutto il mondo capitalista (anche perché, con l’eccezione della piccola e indomita Cuba, non ne esiste un altro) è in recessione, chi più e chi meno, ma quello occidentale lo è sicuramente di più rispetto a quello asiatico. Proprio gli USA sono stati gli ultimi a dichiarare lo stato di emergenza e oggi ne pagano anch’essi le conseguenze.

Come ripeto, ora si tratterà di vedere quali saranno le risposte che le classi dominanti di tutto il mondo capitalista daranno a questa crisi. Ed è questa la vera questione.

(Fabrizio Marchi)

Quale funzione può avere una narrazione falsa sul Covid 19, che esalti timori di letalità non superiori alle sindromi influenziali precedenti, che falsifica i numeri, le cause di morte, che distoglie da un libero dibattito e dalle responsabilità del disastro sanitario?