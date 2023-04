Il telefono cellulare era uno strumento (ed era un telefono) negli anni Novanta del secolo scorso. Oggi il cellulare non è un mezzo. I social non sono un mezzo. L’I-phone non è un mezzo. Non dipende da come li usi. Ad essere decisivo è <il fatto che> li usi. Il cellulare si trova accanto all’uomo come una forza estranea, perché è sì il mezzo, ma non del suo utilizzatore, per il quale è solo un gingillo, bensì di interessi estranei al suo utilizzatore, che dell’utilizzatore hanno bisogno per alimentarsi e accrescersi enormemente, come difatti è accaduto. Strumento di questi interessi, il cellulare cattura la nostra attenzione e ci toglie il tempo, la concentrazione, le energie, le relazioni, la continuità dell’attenzione e quindi la visione di insieme. Comprime anche notevolmente il pensiero introspettivo, sostituito da un flusso continuo di intrattenimento e di pseudo-informazioni. Siamo, in una parola, saturati, intasati. E permettiamo senza problemi che questo venga fatto. Del resto la visione di insieme si alimenta di pensiero introspettivo, cioè di riflessione, quindi atrofizzando il pensiero introspettivo, il cui spazio viene riempito di sciocchezze, si riduce anche la visione di insieme. E quindi anche la capacità di agire. Si finisce per diventare più prestazionali, cioè come le macchine, le intelligenze artificiali alle quali siamo asserviti. Persi e frammentati nei meandri e nei protocolli di una quantità di operazioni tutte divenute “necessarie”. Non lo sono! In questo modo si disarticola e si distrugge il nesso pensiero – visione d’insieme – agire. Cui prodest?