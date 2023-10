Si assiste, in questi anni, a un’insurrezione di quelle popolazioni mai liberate dal cappio del colonialismo e dell’imperialismo occidentale. Essa è sicuramente confusa e non necessariamente equivalente tra i diversi popoli, ma dal Sudamerica fino al Medioriente appare viva. Non so quanto incida l’organizzazione dei Brics in questa rinnovata fase storica, nella quale emerge in tutta la sua potenza la fine dell’egemonia statunitense, economica e militare. Gran parte del mondo non ci sta più e prova a modificare equilibri ormai compromessi. Anche se non è assolutamente detto che quei paesi guida nel contrapporsi alla nostra presunta supremazia perseguano tutti gli stessi interessi.