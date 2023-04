La pandemia è finita, la dad anche ma ovunque si continuano a preferire incontri, conferenze, finali di premi nazionali e quant’altro in remoto, anche quando non ce ne sarebbe alcuna esigenza né motivo stringente, anche quando in presenza, certo prodigandosi un po’ ma con una fondamentale contropartita relazionale, si potrebbe fare, per nessun’altra vera ragione se non perché “è comodo”. Spesso sono non soltanto i corsisti, ma gli stessi organizzatori ed educatori a preferire questa strada. Per due bruttissimi anni la socialità è stata drasticamente amputata e ora che potremmo restituire spazio alle relazioni non lo facciamo. Abbiamo generazioni chiuse nella gabbia di una crescente alienata solitudine ma ci facciamo pesare il culo.