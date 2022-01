La guerra sleale della Pfizer per screditare lo Sputnik V

Le autorità europee hanno ingannato i cittadini presentando il vaccino ad mRNA come unica soluzione alla crisi pandemica, una posizione ipocrita legata alla costruzione della ‘’società del controllo ‘’, condizione necessaria per rilanciare la guerra di quarta generazione contro Russia e Cina. Nell’emergenza sanitaria per Covid-19, il neoliberismo si è rivelato una autentica maledizione biblica. Uno studio condotto dall’Istituto Spallanzani di Roma ha dimostrato che il vaccino russo Sputnik V è molto più efficace contro la variante Omicron rispetto ai vaccini prodotti dalle grandi case farmaceutiche occidentali. L’equipe scientifica dello Spallanzani, con un comunicato diffuso su Facebook, ha letteralmente mortificato il razzismo russofobo del governo Draghi. Leggiamo:

“Tutti i vaccini attualmente autorizzati perdono parte dell’efficacia nei confronti di Omicron. I risultati degli esperimenti di laboratorio, condotti tra Istituto Spallanzani e Istituto Gamaleya, hanno documentato che oltre il 70 per cento delle persone vaccinate con Sputnik V mantengono un’attività neutralizzante contro Omicron, e tale attività si mantiene in buona parte anche a distanza di 3-6 mesi dalla vaccinazione” 1

Le case farmaceutiche ci hanno mentito sui vaccini ad mRNA, rilanciando l’unilateralismo del Pentagono: la mancata adozione dei vaccini russo, cubano e cinese ha provocato centinaia di migliaia di morti in Europa e negli stati vassalli degli Stati Uniti. Nel cuore dell’Europa, l’Ucraina neofascista ospita 13 laboratori militari legati al Pentagono, delineando una pandemia globale a stelle e strisce. Il giornale d’inchiesta La voce Delle Voci dà alcuni dettagli taciuti dalle corporation della ‘’informazione’’ della Nato:

‘’Scrive il giornalista d’inchiesta Marco Civitanova: “Questi laboratori, dove sono esclusivamente impiegati specialisti statunitensi con immunità diplomatica (pur non essendo diplomatici, ma tutti militari), dipendono direttamente dal ministero della Difesa Usa e sono comparsi in Ucraina durante la presidenza del filoatlantista Viktor Juschenko: il 29 agosto 2005, tra Pentagono e il ministero della Sanità ucraino venne stipulato un contratto di cooperazione per la prevenzione delle tecnologie proliferanti di agenti patogeni utilizzati nello sviluppo di armi chimiche”.

Continua Civitanova: “Il finanziamento di questi centri raggiunge i 2 miliardi di dollari, erogati da DTRA (‘Defence Threat Reduction Agency’). Partecipano al progetto anche lo STCU (‘Science and Technology Center in Ukraine’), un’organizzazione intergovernativa che, ufficialmente, è preposta al controllo della non-proliferazione delle armi nucleari, chimiche e biologiche; nonché le maggiori compagnie che costituiscono il cartello farmaceutico globale (il cosiddetto ‘Big Pharma’): Bavarian Nordic, Cangene Corporation, Dor BioPharma Inc., Dyport Vaccine Company Llc, Elusys Therapeutics Inc., Emergent BioSolutions, Hematch Inc., Humane Genome Sciences Inc., NanoViricides Inc., Pfizer Inc., PharaAthene, Siga Technologies Inc., Unither Virology Llc.” 2

Le menzogne della Pfizer sono politiche: c’entra qualcosa che il marito di Ursula Von der Leyden, Heiko von der Leyen, sia al vertice di una società americana, ‘Orogenesis’, che opera nel campo delle biotecnologie in affari con la Pfizer (La voce Delle Voci, 21 gennaio 2022)? Una cosa è certa: Pfizer e Moderna promuovono, corrompendo o facendo pressione su medici e giornalisti, l’agenda neocons per la guerra globale contribuendo a distruggere l’impianto socialdemocratico delle Costituzioni antifasciste. Assecondato dalle forze di centro-sinistra, il complesso militar-industriale USA ha proiettato in Europa la dottrina Rumsfeld/Cebrowski contrapponendo europei di ‘’serie A’’ ad europei di ‘’serie B’’. Il ‘’Green pass’’ è un’arma dell’elite aziendale nord-americana per incrementare i profitti delle intelligence: i contagi schizzano alle stelle (il 75% dei nuovi contagiati sono vaccinati), ciononostante il governo della Goldman Sachs, invece di ripristinare la sanità pubblica ed adottare i vaccini proteici pubblici (es. Sinopharma e Soberana plus), persegue politiche di coercizione legati alla biopolitica. Mario Draghi, Joe Biden ed Emmanuel Macron sono i nuovi “untori”.

La corruzione della Pfizer è costata delle vite

Due inchieste giornalistiche pubblicate in Inghilterra, inguaiano ulteriormente la Pfizer. Un articolo pubblicato all’inizio di novembre dal British Medical Journal ha raccolto la preziosa testimonianza di una ex dipendente Pfizer nel laboratorio di Ventavia, poi licenziata dal colosso farmaceutico. Brook Jackson ha denunciato ‘’una dozzina di fatti preoccupanti’’, esseri umani ridotti a cavie da laboratorio:

Partecipanti collocati in un corridoio dopo l’iniezione e non monitorati dal personale clinico

Vaccini non conservati alle giuste temperature

Mancanza di follow-up tempestivo dei pazienti che hanno manifestato eventi avversi

Deviazioni dal protocollo non segnalate

Etichettatura errata dei campioni

Il personale di Ventavia preso di mira per aver fatto notare i suddetti errori. 3

Come avviene in Italia, i vaccinatori (strapagati ed indottrinati) non sono stati adeguatamente formati: “Il personale che ha condotto i controlli di qualità è stato sopraffatto dal volume di problemi riscontrati” (Ibidem). Il vaccino della Pfizer è molto meno sicuro ed efficace dello Sputnik.

Una inchiesta condotta dal canale britannico Channel 4 ha dimostrato che Pfizer pagava esperti per screditare AstraZeneca 4, mentre (aggiunge chi scrive) nel mondo non globalizzato Pfizer ed AstraZeneca pagano esperti per screditare lo Sputnik V. Gli affari sporchissimi delle Big Pharma sono costati delle vite.

Una pandemia globale a stelle e strisce, dove gli interessi della borghesia imperialista USA diventano predominanti: fatta fuori la ‘’fazione Trump’’, lo Stato profondo ‘’dem’’ ha portato un pezzo d’Afghanistan in Europa preparando l’intronata società civile europea alla transizione nella ‘’società della paura’’. Un futuro da incubo sempre più vicino, a meno che i proletari globali non rilancino la lotta di classe contro la ‘’nuova signoria’’ trans-umanista: il ‘’covidismo’’ è l’ideologia della fazione più ‘’rincretinita’’ dell’Elite nel nuovo millennio, trans-politica senza vere e proprie prospettive.

