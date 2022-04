La N.A.T.O.

La NATO non è e non è mai stata un’organizzazione difensiva. Nacque nel 1949 ben prima del Patto di Varsavia, sorto nel 1955. Il Patto di Varsavia nacque in risposta alla NATO e non viceversa, come viene fatto credere e come la gran parte delle persone credono.

Si decise di dar vita alla NATO – così millantano – per fronteggiare il blocco sovietico. Questa e solo questa doveva essere la sua funzione. In linea teorica avrebbe dovuto, dunque, sciogliersi, dopo il crollo del muro di Berlino e dell’URSS. Ma così, ovviamente, non è stato. E così non è stato per la semplice ragione che la NATO è un’organizzazione, anzi, l’organizzazione, per eccellenza, della guerra imperialista a guida USA.

La sua finalità è quella di organizzare la destabilizzazione di tutti quegli stati non allineati all’impero globalista americano o di rovesciarli manu militari, cioè con la guerra, diretta o per procura.

La NATO non è garanzia di pace. Al contrario è certezza della guerra. Della guerra permanente di cui il sistema capitalista e imperialista occidentale non può fare a meno, per la sua stessa sopravvivenza.

Se l’Italia vuole essere coerente con il suo dettato costituzionale deve uscire dalla NATO.

Semplice e chiaro.