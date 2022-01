La candidatura di un personaggio obiettivamente impresentabile come Berlusconi è solo uno specchietto per allodole, uno spauracchio che serve a far digerire anche ai più perplessi l’elezione di un personaggio ancor più impresentabile come Draghi, per chi è in grado di andare oltre le apparenze.

C’è sempre bisogno di un “male maggiore” per far accettare il “male minore”. E, come al solito, in tanti ci cascano.

La verità è che come ci siamo meritati Berlusconi, ancor più oggi ci meritiamo Draghi. Del resto, un popolo che si fa “governare” da questa gente ha perso il diritto di pretendere di meglio.

E’ la famosa “servitù volontaria”. Ne parlava un filosofo purtroppo scomparso in giovanissima età circa cinque secoli fa. Nessun manuale di liceo ne fa menzione e nessuno lo inserisce nei programmi annuali. Io ho scelto di farlo.