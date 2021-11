Cosa ci insegna lo Studio Legale che tripudiante si è lanciato in un’autocelebrazione a seguito della ricezione di un premio – in perfetto stile Hollywoodiano – per aver condotto egregiamente – a suo dire – la messa in esubero di 430 dipendenti della GKN?

Intanto che il diffuso sentire comune, oggi molto progressista, sulle salvifiche proprietà individuali ispirate al coraggio imprenditoriale, alla dedizione competitiva, all’ottimismo darwinista ha potuto espandersi nelle coscienze benpensanti o civilizzate, grazie alla scomparsa della combattività di classe. O meglio grazie al deperimento di tutte quelle particolari attitudini collettive che un tempo rendevano le classi subalterne fonte di preoccupazione per il Potere. Queste attitudini, riassumibili in una coscienza politico/conflittuale, portavano conseguenze culturali e di prassi che incidevano sull’intera collettività.

In quel periodo lo Studio Legale in questione avrebbe preferito rimanere nell’ombra senza pubblicizzare più di tanto l’incarico, anche se ritenuto prestigioso nell’ambiente professionale di riferimento. Il consiglio al pudore sarebbe stato veicolato dalla generalizzata riprovazione pubblica che avrebbe investito i ligi esecutori di una condotta ritenuta moralmente inaccettabile. Ancora rimanevano in piedi – grazie alla cultura marxista ma anche alle inclinazioni misericordiose del cristianesimo contemplate persino da una certa discrezione borghese – retaggi del mondo pre-capitalista, quando i mercanti erano descritti come la quintessenza dell’avidità, della meschineria, dell’invidia e della piccolezza umana. L’apparizione sulla scena dell’industrialotto, sempre orgoglioso nel non perdere tempo, era incarnata da una maschera di teatralità grottesca. In buona sostanza, un fesso.

L’orizzonte del sogno individuale, il miraggio della conquista di una solipsistica indipendenza dai condizionamenti burocratici della morale collettiva, hanno pian piano reso l’impudicizia un buon piatto di conversazione stellata. La prestazione è a-valoriale, entra in classifica esclusivamente se proporzionata al successo. Il prestigio è misurabile con assunzioni applicabili a qualsiasi ambito. Le parole d’ordine “squadra”, “passione”, “dedizione” fanno parte di un armamentario ideologico declinato da una vasta letteratura non solo allineata ai vademecum sulla managerialità, ma anche indirizzata all’attenzione spasmodica sullo stile di vita, sulla rigenerazione purificatrice, sulle diete corroboranti. Pragmatismo dal sapore esoterico. Spiritualità convertibile in dollari.

Fanno sorridere infatti quei commentatori, quegli antagonisti che ancora immaginano, sollevati e de-responsabilizzati, di doversi difendere da una oppressiva morale cattolica. La disinvoltura con cui lo Studio Legale annuncia la propria insolente affermazione non presuppone sensi di colpa. L’espansione illimitata di sé non prevede alcuna considerazione dell’Altro, inteso sia come autorità morale che come soggetto dialettico. In questo ambito la violenza non nasce dagli obblighi di una società disciplinare o dalle privazioni materiali ma è obesa nella sua espansione perché punta all’istituzionalizzazione del poter essere qualsiasi cosa. Imperatività permissiva.