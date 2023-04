Le schiette parole del prof. Orsini mettono in imbarazzo Bianca Berlinguer

Bianca Berlinguer, nel suo salotto mediatico – rispondendo piccata al prof. Orsini che sosteneva che la NATO è un’organizzazione formata da criminali e assassini (testuali parole) che hanno fatto guerre criminali nel mondo – ha detto che non è possibile paragonare l’invasione russa dell’Ucraina a quella americana dell’Iraq.

Orbene, perché non sarebbe possibile? In Iraq sono state uccise circa 600.000 persone di cui la stragrande maggioranza civili, il paese è stato sottoposto a bombardamenti aerei massicci a base di uranio impoverito, napalm e fosforo bianco (tutto ampiamente documentato) dopo essere stato sottoposto ad un embargo che ha provocato circa 200.000 morti (parte dei seicentomila di cui sopra) soprattutto per mancanza di farmaci e medicinali.

In effetti, se proprio la vogliamo dire tutta, non è possibile paragonarle perché quella americana in Iraq è stata senz’altro più feroce di quella russa in Ucraina che, almeno fino ad ora, è una guerra ultra convenzionale condotta con armi convenzionali, cioè artiglieria, carri armati e fanteria (è la Gran Bretagna che sta iniziando ad alzare il tiro fornendo proiettili all’uranio impoverito agli ucraini…).

Ma la Berlinguer, visibilmente imbarazzata, non poteva restare in silenzio davanti a quelle parole pronunciate con grande schiettezza dal prof. Orsini, anche perché avrebbe rischiato di perdere il posto nonostante la garanzia del cognome che porta (peraltro l’unico “merito” che ha, trattandosi, a mio parere, di una mediocre presentatrice televisiva e nulla più; se non avesse quel cognome non starebbe neanche dove sta…).

E’ questa “sinistra” che alimenta la destra, che le fornisce la linfa, il brodo colturale in cui cresce e prolifera. Una “sinistra” completamente organica all’ideologia neoliberale e totalmente asservita agli USA e alla NATO. E non sarà certo l’ “operazione maquillage Schlein” a cambiare le cose. Semmai le peggiorerà ulteriormente.

