Le “verità di ragione” di Chiara Ferragni

La ricca imprenditrice digitale Chiara Ferragni, per concludere la questione, non è la voce di nessuna “emancipazione” ma la voce dei padroni del vapore. Le figure degli “influencer” non a caso nate dal grembo del neocapitalismo digitale egemone, ultima specializzazione dell’ideologia neoliberale, costituiscono di fatto (in modo più o meno consapevole non rileva, ma antropologicamente) una specie di cinghia di trasmissione per l’ulteriore approfondimento del modello individualistico e mercantilistico che deve, per via di ammirazione ed emulazione, essere interiorizzato e difeso dagli stessi subalterni/utenti/sudditi. Occorre diffidare prima di tutto della parola “libertà”, che in questa cornice è la libertà puramente comportamentale, esteriore e di costume da sbandierare ai subalterni per meglio confiscare la loro libertà di essere, cioè per rimuovere la questione sociale e di classe, lasciando la libertà a QUANTE e QUANTI possono permettersela e comprarsela.

Nota: Non ho ascoltato il discorso e non vedo alcun motivo per farlo. Il nulla assoluto e ciò di cui C. F. è espressione possono essere dedotti interamente a priori, “analiticamente” a partire dal suo concetto. Se si preferisce, per dirla con Leibniz, siamo nel campo delle “verità di ragione”, non delle verità di fatto. Una verità di ragione è “Il quadrato ha quattro lati”… Per saperlo non devo mica contarli.

Fonte foto: Corriere (da Google)