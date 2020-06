Ai maschi “privilegiati” non resta che Vox?…

La Carfagna sta proponendo la riduzione dell’Irpef alle sole femmine.

La proposta, per sé sola, è in grado di incrementare il consenso a chi si opporrà di un milione di voti subito, più altri dopo.

Se la Meloni si opponesse con questa formula banale: “Diciamo no, perché non vogliamo la guerra contro gli uomini” farebbe boom.

Milioni di maschi attendono finalmente una sponda alle loro ragioni. Milioni sono stanchi di fango e ruberie e sono ormai pronti a consegnarsi al primo che passa, perché non ne possono più.

E’ una cosa facile da capire …ma a Sinistra c’è qualcuno in grado di capirlo? Prima che sia tardi, prima del disastro.

Questa mattina ho visto dei muratori riparare pareti di un ufficio dove operavano delle impiegate.

Ho pensato: “Ai privilegiati che lavorano con la schiena tasse più alte per compensare gli svantaggi di quelle che lavorano con le dita”.

Passerà qualcuno da Sinistra o a quei “privilegiati” non resta ormai che attendere Vox…?

Qui i link.

https://www.ilgiornale.it/news/cronache/app-immuni-polemiche-icone-sessiste-1867625.html



https://theindependentmanitaly.wordpress.com/2020/06/03/tasserano-gli-uomini-piu-delle-donne/

