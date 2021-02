Il Natale del disimpegno

Qual è la logica che ha portato una grandissima quantità di esseri umani a parteggiare per i potenti, ad ammirare il loro stile di vita, a scimmiottare i loro gesti, a confondere privilegi e prevaricazioni, sobrietà e cinismo, serietà e oppressione? Quando insomma dalla mente di persone con le quali si esce, ci si diverte, ci si confida e nelle quali si riconoscono intelligenza, curiosità e brillantezza è scomparsa l’attenzione, la sensibilità per i temi sociali? Perché quei racconti esistenziali, economici, politici che le classi dirigenti consumano e propongono non sono più oggetto di critica ma sono trasformate in buon senso comune? In che modo anche chi fatica giorno dopo giorno per sbarcare il lunario in una continua rincorsa affannosa verso la luce della sicurezza personale che si allontana a ogni passo dall’orizzonte si accontenta di evadere, sopravvivere, cazzeggiare, rilassarsi, sballarsi o di concentrarsi sulla propria costellazione romanzata di flirt, amori, intimità, avventure?

Intendiamoci questa non vuole essere una paternale o una ramanzina, né una lezioncina sui doveri inappellabili degli individui. Non mi si addice la parte del censore. Il mio essere socialista non ha molto a che fare con una determinata convinzione sugli sviluppi del marxismo o della rivoluzione. Forse nel 1921 – per mie affinità intellettuali avrei seguito Gramsci e non Turati. Sono un riformista radicale, non credo molto alla moderazione e affatto ai mezzi di adattamento al sistema capitalista. Ma oggi considero il termine riformismo una manipolazione. Il mio sentirmi affine alla storia dei socialisti italiani tutt’al più riguarda vicinanze antropologiche. Mi sono sempre appassionato alle debolezze umane perché ho riconosciuto le mie. Non amo l’etica protestante né le condotte irreprensibili che nascondono sempre il velo dell’ipocrisia. Disdegno l’applicazione dell’assoluzione cattolica a sé stessi mentre si pontifica di irreprensibilità civile per tutti gli altri. Nonostante la mia educazione “francofortese” mi sono appassionato a chi è sempre riuscito a riconoscere la propria inadeguatezza condita da disincantata ironia. Non mi imbarazzano gli eccessi, il fasto, l’allegria festosa, la pornografia, i tacchi delle donne. Adoro il jazz e stappare bollicine. Sono sempre a disagio di fronte all’austerità dell’ortodossia del Partito.

Ma allo stesso tempo non considero questo un alibi per il trionfo del disinteresse o del disimpegno. Non posso accettare che ci si rinchiuda nella gabbia del minimalismo letterario, che si possa considerare l’effimero un’ideologia. Così come appare insopportabile la rinuncia preventiva alla fatica portata dalla complessità. Leggerezza non può voler dire addomesticarsi al racconto egemonico o spaventarsi quando si pronunciano parole come capitale, sfruttamento, classe o coscienza. O ridursi nel partecipare alla politica assecondando il pettegolezzo carnevalesco dei partiti contemporanei. Pensando seriamente di essere socialmente impegnati. Inglobare nel proprio lessico termini insulsi quali efficienza, competenza, razionalizzazione, sobrietà senza accorgersi che celano la più bieca normalizzazione dell’oppressione di classe. Quella lotta di classe che i ricchi hanno continuato a combattere da decenni senza alcun avversario, in uno stato di catatonica ammirazione concessagli dai nuovi atteggiamenti acritici votati alla resilienza ridanciana delle intelligenze flessibili e sapute.

Comprendo però la molla psicologica iniziale della mia generazione. All’inizio della stagione del riflusso, quando i “rivoluzionari” sessantottini furono folgorati sulla via dello spirito d’impresa per confondere la fantasia al potere con il darwinismo sociale, restava intatto il giovanilismo assembleare rinchiuso però in un esercizio di maniera parolaio. Nella finzione contestativa i rampolli dell’aristocrazia di sinistra, ben parcheggiati nei licei classici dei centri storici, si esercitavano nelle palestre dell’estrema sinistra per iniziare a nutrirsi di un insospettabile leaderismo manageriale. Le manifestazioni – seppur ancora numerose – apparivano improvvisamente svuotate di efficacia. La retorica umanitaria iniziava a essere colorata da cortei disegnati da palloncini colorati. L’americanismo libertario si intrufolava negli interstizi delle rivendicazioni. La lotta trovava una sua posa teatrale. I figli della nobiltà accademica, di sinistra e sindacale coperti dalla loro rete illuminata, ammiccavano alla cultura individualista e sfoderavano cinismo compulsivo nei rapporti inter-personali. Le occupazioni diventavano un’occupazione. Proprio quel mondo tracciò allora una linea ancor’oggi invalicabile. Da una parte coloro che sono investiti di creatività artistica e curiosità imprenditoriale dall’altra tutti quelli che restano ancorati al grigiore della routine impiegatizia o – ancor peggio – al sudore per la produzione di beni solidi, duraturi. Poveri cristi incatenati dalle loro canottiere di lana e da connotati poco rifiniti.

Lì si consumò la separazione tra sinistra e popolo. La propensione per il riduzionismo furbetto, per la cultura élitaria ma condita da romanzetti pop immersi in atmosfere di intimo misticismo narcisista. Così vinse la manualistica manageriale che sponsorizzava scaltrezza immediata per il raggiungimento di quella sociologia dell’eterno presente nel quale la rigenerazione di sé diventò condizione indispensabile per l’impiegabilità. Chi detiene i giusti contatti si auto-celebrerà sull’altare della competenza. Club da ammirare e di cui occorre agognare la considerazione. I problemi sociali, la povertà, la precarietà, il fallimento, le abitazioni periferiche diventarono stigmi da superare con cure psicologiche sgocciolanti farmacologia. La fine della Storia venne accolta come segno del destino ineluttabile. I centri storici fortini della civiltà progressista e cosmopolita dei mercati.