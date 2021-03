La (non ancora ufficiale, ma) preannunciata decisione di mantenere il coprifuoco per il 25 Aprile e il Primo Maggio a prescindere dai dati epidemiologici é una scelta politica – non sanitaria – dell’evidente valenza simbolica.

Non meno eloquente risulta la prontezza di chi dovrebbe “rappresentarci” ad accodarsi al padrone USA per la conferma delle inique, vergognose sanzioni contro l’amico popolo di Cuba, che pure ha offerto mirabili prove di solidarietá in tempi di pandemia. Quanto allo strombazzato “diritto alla salute”, artificio retorico adoperato per giustificare le restrizioni più disparate e persino grottesche (la cui efficacia é tutta da dimostrare, come suggerisce una recente sentenza del TAR Lazio), la vicenda vaccini testimonia che esso viene molto, ma molto dopo gli interessi economici delle case farmaceutiche e le ragioni della geopolitica a stelle e strisce.

Che il Capitale sia incompatibile con la Democrazia è evidente da lustri, ma oramai non si curano nemmeno più di salvare le apparenze.