Omero maschilista. Sia cancellato dalla storia

Il delirio politicamente corretto e femminista sta raggiungendo livelli parossistici (per la verità li ha già raggiunti da tempo…). Questa volta in una scuola americana (ma guarda un po’…) hanno deciso che l’Odissea è un poema maschilista scritto da un maschilista e quindi non deve essere più insegnato nelle scuole e, meglio ancora, deve essere bandito: https://www.ilfoglio.it/…/-omero-razzista-in…/…

Sarebbe però sbagliato considerare tutto ciò come un semplice delirio. O meglio, lo è nella misura in cui alcune ideologie, portate all’estremo, diventano oggettivamente anche deliranti.

Possiamo però considerare il nazismo come il mero delirio di uno psicopatico giunto non si sa come al potere? Sarebbe una spiegazione troppo semplice e anche estremamente riduttiva. In realtà il nazismo fu una particolare forma di dittatura di classe e di imperialismo supportata da una ideologia esplicitamente razzista spinta, questo sì, all’estremo. Da qui (anche) il delirio.

Qualcuno potrebbe pensare che il termine di paragone sia esagerato ma io penso che da un punto di vista concettuale non sia così. I nazisti bruciavano i libri in piazza, queste/i altre/i li vorrebbero abolire/rimuovere per decreto, ma la finalità è la stessa: cancellare la storia per riscriverne un’altra, sulla base delle rispettive ideologie.

Naturalmente, se tanto ci dà tanto, se si dovesse cancellare Omero dalla storia, si dovrebbero coerentemente cancellare anche i successivi duemilacinquecento anni di storia della letteratura e del pensiero filosofico. Ovviamente questo è impossibile ma ciò che conta è l’intento e lo “spirito” di questa gente. Ricordo che questo bombardamento ideologico-mediatico va avanti da almeno un paio di decenni ma negli ultimi quattro o cinque è stato un vero e proprio crescendo.

Non bisogna assolutamente sottovalutare il fenomeno perché – proprio come sosteneva il ministro della propaganda nazista – una menzogna, ripetuta migliaia e migliaia di volte, diventa una verità. E’ in questo modo che si crea un immaginario condiviso che può produrre dei mostri, come la storia ha ampiamente dimostrato.