“Reductio ad Hitlerum” (scontata) anche per Putin

La Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Putin perchè sarebbe “responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di popolazione (bambini) e di trasferimento illegale di popolazione (bambini) dalle zone occupate dell’Ucraina alla Russia”.

Strano che non lo abbiano accusato di mangiarseli come raccontava la propaganda occidentale ai tempi dell’Unione Sovietica…

Scherzi a parte, siamo di fronte alla solita “reductio ad hitlerum” del nemico, alla quale siamo abituati da decenni. Il primo ad essere “hitlerizzato” è stato il leader dei comunisti serbi già presidente della Serbia, Slobodan Milosevic. Condannato a 40 anni di carcere è morto dopo sei anni di detenzione. A distanza di dieci anni dalla sua morte (peraltro poco chiara) fu di fatto riconosciuto innocente per i crimini che gli erano stati addebitati. Stendiamo un velo pietoso…

Poi è stata la volta di Saddam Hussein, presidente dell’Iraq, di Gheddafi (in questo caso è doveroso ricordare l’orribile sghignazzo di Hillary Clinton di fronte alle immagini del suo linciaggio in tv) presidente di una Libia vergognosamente aggredita dalla coalizione occidentale e successivamente consegnata nelle mani di bande mafiose che proliferano sulla deportazione e il traffico di esseri umani e di Assad, presidente della Siria; ora non poteva certo mancare Putin.

La CPI è di fatto un organismo preposto alla criminalizzazione di tutti i nemici della NATO e dell’impero a stelle e strisce. Di certo non verranno ma perseguiti Bush padre e figlio per i crimini commessi in Iraq, Netanyahu per la pulizia etnica in Palestina, il “principino” saudita per il massacro degli yemeniti e per la sistematica violazione dei diritti umani in Arabia Saudita, Erdogan per la feroce repressione dei curdi, tutti i presidenti e i consiglieri di stato americani che hanno organizzato e finanziato colpi di stato e dittature militare in tutti i continenti e tanto meno i criminali ucro-nazisti che, al contrario, vengono celebrati.

La CPI è soltanto uno strumento mediatico di propaganda come ce ne sono altri. Non ha nessuna reale credibilità giuridica e tanto meno politica.

Fonte foto: da Google)