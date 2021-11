Renzi e il PD

Ciò che sfugge a Renzi, o che strumentalmente fa finta di non capire, è la missione di questa legislatura in capo all’apparato politico liberale. Accerchiare e normalizzare l’equivoco populista rappresentato dai 5Stelle. Intimamente liberali anch’essi ma seducenti per quelle masse non inserite nelle dinamiche affabulatorie della propaganda sulla civiltà dei mercati. Renzi difatti non può partecipare all’assedio nei loro confronti perché aveva provato a risolvere la questione populista da un altro punto di vista. Eliminare nel nome del giovanilismo e dell’efficienza, con il consenso popolare, gli strumenti dell’intermediazione sociale e politica. Questa operazione la sta svolgendo Draghi in maniera ineccepibile con il sostegno delle strutture sovranazionali e senza bisogno di alcun referendum. Per questo al di là di qualche carnevalata Renzi non serve più a nulla, se non per qualche giochino sporco indirizzato dal PD. E a questo servono le inchieste giudiziarie di questi giorni, contraddistinte dal classico tempismo della Magistratura negli anni della politica priva di corpi intermedi e di veri partiti.