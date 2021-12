Trattato del Quirinale: Draghi e Macron rilanciano la dottrina della “guerra eterna”

Il Trattato del Quirinale, promosso dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, e firmato dai presidenti Draghi e Macron rafforza la cooperazione militare franco-italiana impegnando le due potenze sub-imperialiste a ‘’sviluppare il loro coordinamento e a favorire la sinergia tra le rispettive azioni a livello internazionale’’ ed attuare ‘’partnership industriali in specifici settori militari’’ (cit. da Manlio Dinucci, Dove ci porta l’asse Roma-Parigi, Rete Voltaire). Rimasto segreto fino al momento della firma, il Trattato definisce nuovi rapporti di subordinazione all’interno dell’Unione Europea dopo l’uscita di scena di Angela Merkell. Finora due giornalisti (entrambi per la Rete Voltaire), Manlio Dinucci e Thierry Meyssan, sono entrati nel merito delle questioni geopolitiche delineando due ipotesi differenti:

L’avvio della disgregazione dell’Unione Europea (Meyssan).

Italia e Francia cooperano militarmente nel rilancio della dottrina Rumsfeld/Cebrowski in Africa (Dinucci).

Il complesso militar-industriale italiano aiuterà lo Stato profondo francese a potenziale il proprio sistema militare compresa la reintroduzione del nucleare e l’introduzione delle armi iper-soniche, ciononostante l’Italia già coltiva vincoli di subordinazione analoghi nei confronti di Israele, Gran Bretagna e Stati Uniti d’America. Il giornalista Antonio Mazzeo ci comunica lo shopping d’armi del governo della Godman Sachs in Israele:

‘’L’azienda israeliana con cui il governo italiano firmerà il contratto di 4 milioni di euro ha il proprio quartier generale nel “Sapir Industrial Park” di Zur Igal.Oltre alle loitering munition, enfatizzate dai manager di UVision come “soluzioni letali che rispondo alle richieste nei nuovi scenari di guerra”, vengono pure progettati e prodotti sistemi di guida e navigazione aerea, munizioni per “attacchi ad alta precisione” e stazioni C4 integrate con link e centri di telecomunicazione.’’ 1

L’obiettivo geopolitico è il Corno d’Africa, un’area geografica da dissezionare in funzione anticinese. Il continente africano, nella dottrina del Pentagono, dovrebbe diventare un contenitore di stati etnici da utilizzare come base militare per tenere sotto tiro gli stati ‘’avversari’’ di Israele: la guerra biochimica (dall’Ebola alle varianti del coronavirus) rappresenta il Cavallo di Troia dell’imperialismo del ventunesimo secolo. Parigi e Roma rientrano nell’’’antico continente’’, col ‘’lasciapassare della CIA’’, ‘’per controllare una delle zone più ricche di materie prime strategiche sfruttate da multinazionali statunitensi ed europee, il cui oligopolio è messo a rischio dai cambiamenti politici in Africa e dalla presenza economica cinese.’’ 2 Dopo aver prostituito ciò che resta della nazione alle multinazionali del farmaco, Mario Draghi reinventa un doppio rapporto di subordinazione all’interno dell’UE:

La subordinazione finanziaria nel confronti del capitalismo verde

La doppia sudditanza militare nei confronti di Washington (il ‘’padrone principale’’) ed ora anche Parigi (una sorta di ‘’capoarea’’).

Mentre la Germania s’impegna a sostenere ‘’ogni iniziativa che promuove la vita ebrea e la sua specificità’’ (cit. Thierry Meyssan, L’avvio della disgregazione dell’Unione Europea, Rete Voltaire) trasformando la sicurezza nazionale di Israele in quella tedesca, Draghi abbraccia la dottrina della ‘’guerra perpetua’’ dopo aver fatto shopping di droni kamikaze nello ‘’stato per soli ebrei’’; a pagarne le spese sarà prima di tutto il popolo palestinese, poi le popolazioni musulmane in Africa e nel continente asiatico. Per Meyssan ‘’la sfida potrebbe volgersi in dramma’’:

‘’Gli Stati Uniti imploderanno su loro stessi e l’Unione Europea perderà il suo sovrano. I Paesi membri dovranno confrontarsi gli uni con gli altri.’’ 3

La via della conflittualità inter-imperialista scelta da Draghi e Macron porterà alla guerra generalizzata, facendo sprofondare la popolazione europea nell’incubo di una ‘’società della paura’’.

