Un altro giro di giostra disinformativa

Come ti distraggo il tubo digerente occidentale che subisce una ininterrotta propaganda di falsificazioni informative e censure, dalla rotta dell’esercito ucronazista e dalla strage dei suoi riservisti inviati al massacro e dalle popolazioni usate come scudi umani, salvo incolpare i Russi di strage ( nonostante le loro precauzioni per evitare il massimo numero di vittime civili, differentemente dagli yankee nelle scorse guerre unipolari imperiali ) ?

Due sono le recenti trovate del Minculpop unificato della disinformazione atlantista : la Jebreal a ruota libera ed il panico indotto sul GRANO.

La prima , la signora Jebreal, artista pirotecnica del fanta-femminismo terrorizzante, teorizza una curiosa precauzione per le donne in Ucraina: la spirale anti-russa contro la sicura sistematica presupposta violenza sessuale delle truppe russe : una pre-fake annunciata sull’onda della mai accertata strage di Bucha ( le bugie NATO avranno ben presto le gambe corte).

Sorge la domanda sulla esenzione di possibili “cinture di castita”” medioevali da consigliare, visto il regresso globale della logica e della cognizione collettiva di questi tempi, capace di riconsegnare lustro a falchi storici USA come il “saggio” Henry Kissingher.

Se questa è una donna ….verrebbe da dire, vedendo la scatenata Jebreal investire fiumi di isteria a buon mercato; un investimento sulla superstizione, sulla superficialità del presunto spettatore, sui tabù politicamente corretti indotti nemmeno tanto ad arte ,che non si occupa di nessuna verifica. Importante è spararla più grossa, come se una telecamera ed un microfono diventano realtà consacrata anche se consumabile velocemente.

Nonostante tutto, in Italia, lo scetticismo e la sfiducia soprattutto dalla parte della spina dorsale produttiva, dopo la sistematica distruzione della industria di stato e dei suoi meccanismi di sostegno Pubblici, come da copione imperiale monopolare, liberista e da finanz-capitalismo, sono in crescita costante. Allora la Giovanna D’Arco delle donne ucraine ( in realtà usate come scudi umani dagli efferati nazisti sul campo o rese vedove dalla scempiaggine di questa tragica avventura) Al secolo Jebreal, non basta più : ci vuole qualcosa di più terrorizzante. Cosa ?

Certamente il GRANO ….IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO !

Per questo scopo trovato il soggetto nel grano, si accoppia sia con il suo predicato verbale L’UCRAINA GRANAIO MONDIALE, che con il complemento oggetto….I RUSSI E PUTIN I CATTIVONI CHE NEGANO IL GRANO AL MONDO INTERO!

Qualcuno ha controllato la verità ?

Invero l’Ucraina è un grande produttore di grano, in tempi di pace, ma non è sia il granaio d’Europa, figurarsi del mondo intero !

Sarà si e no il quinto o quarto produttore mondiale dietro sicuro Cina, India e Russia, con molti punti alti produttivi, in Canada, USA e Francia in Europa.

La nostra produzione, di alta qualità salutare ed organolettica è stata sabotata da politiche suicide agricole di sudditanza UE e multinazionale e ridotta a 7 milioni di tonnellate, quando se ne potrebbero ricavare almeno il triplo, raggiungendo quasi la autosufficienza grazie agli odierni macchinari .

Ma chi controlla, che come nel caso del gas e del diesel e benzina, il grano è ora oggetto di una speculazione gigantesca di pochissimi gruppi di controllo multinazionali, che poco hanno a che vedere

con la guerra in Ucraina .

Ma la propaganda atlantista disinformativa si spinge “oltre”: i perfidi russi hanno minato i porti e ricattano tutto il mondo affamato! …….Poi se VERIFICHIAMO LE NOTIZIA ( SIC) veniamo a sapere che a largo del porto di Odessa vi sono mine alla deriva collocate dalle stesse forze armate ucraine e che dal canto loro i Russi stiano invece sminando il porto di Mariupol conquistato insieme ad importanti scali fluviali .

Ma ecco che Enrico Letta, “eroe atlantico indefesso” senza macchia ne paura, imbarcando il suo bianco destriero è pronto a superare lo stesso premier britannico, placcato dai suoi, proponendo una spedizione armata per liberare Odessa dal “blocco del grano fantasmatico”, come a Pechino nel 1900 contro la rivolta dei feroci boxer ( decapitati in massa dagli occidentali con le teste esposte a monito, vi furono foto eloquenti di quella strage, una tra le tante coloniali in Cina ) .

Ci cascheranno i poveri Italiani, tenuti in ostaggio anche loro, nella UE , nella NATO…. e dalla carriera del “premier competente” ?

Temo per la caduta in autunno: la caduta nella ” dura realtà” alla sua verifica. Che la VERITA’ …..sia “rivoluzionaria” ? Quien sabe….