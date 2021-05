Un lapsus rivelatore

(Qualcuno avrebbe forse scritto “freudiano”, ma per parte mia ho una pessima opinione della psicoanalisi).

L’ ha commesso Draghi e con lui ovviamente “all’ unanimità” tutto il politicume e il giornalistume politicamente corretto che ne ripete a pappagallo e ne incensa continuamente “il verbo” (ma quest’ ultima é una tipica non-notizia, come quella del cane che morde l’ uomo).

Ieri il “salvatore della patria” ha infatti affermato che sono inammissibili “LE IMMAGINI” (evidenziazione in maiuscolo -e solo quella!- mia) dei bambini africani morti per naufragio mentre cercavano scampo dalla miseria che l’ imperialismo occidentale regala loro.

In una per me inattesa (e comunque del tutto inconsapevole e di conseguenza involontaria) espressione di onestà intellettuale che ha evidenziato per chiunque abbia occhi per vedere (dunque non gli incensatori politicamente corretti di ordinanza che infestano stampa e TV) la mostruosa ipocrisia di lorsignori, infatti, non ha affatto affermato che inammissibile é (per lui e i suoi compari dell’ usurocrazia europea e italiana) questa moderna quotidiana strage degli innocenti che in confronto Erode era un dilettante allo sbaraglio, bensì “le immagini” di essa!

SIC !! !

E d’ altra parte si potevano mai coltivare dubbi circa gli intenti (e le qualità morali che essi dimostrano) di quella casta al potere in Occidente e in particolare in Europa che ha de3liberatamente distrutto la Libia, facendo trucidare barbaramente dai propri sgherri il suo presidente che stava dando una boccata di ossigeno alle popolazioni africane sottraendo l’ economia del suo paese all’ abbraccio mortale dell’ imperialismo occidentale e promuovendone di conseguenza un discreto sviluppo (che consentiva fra l’ altro a molti subsahariani di ottenere un lavoro onesto non troppo lontano da casa e senza rischiare di annegare) e promuovendo istituzioni economiche e finanziarie continentali che avrebbero potuto contribuire ad un analogo sviluppo dell’ Africa intera?

Fonte foto: Avvenire (da Google)