Votiamo e facciamo votare Fabrizio Marchi!

Perché sono convinto non soltanto dell’opportunità ma della necessità politica di sostenere Marchi? Per rispondere a questa domanda, bisogna anzitutto fare chiarezza sulla situazione socio-politica attuale. Credo che molti di noi conoscano bene quale sia oggi il rapporto dei cittadini nei confronti del potere politico. Un clima di sfiducia nel voto come quello che si è raggiunto ai nostri giorni forse non ha precedenti fin dalla fondazione della Repubblica. Occorre chiedersi perché ciò sia avvenuto, e quando avremo compreso questo, avremo capito anche il perché votare Marchi oggi sia fondamentale.

La delegittimazione morale, la disaffezione provata dagli elettori nei confronti della classe politica è spiegabile principalmente, a mio modo di vedere, dal fatto che questa, pur presentandosi divisa in opposti schieramenti, in realtà, condivide le medesime premesse e convive tutto sommato in maniera abbastanza solidale nel confermare e magari consolidare la crescita delle diseguaglianze, l’aumento esponenziale di ambienti umani e naturali abbandonati (ciò che in un mio libro recente definisco la NoCity), l’esclusione inesorabile di individui e gruppi sociali che non trovano più alcuna rappresentanza e nessuna difesa. Del resto, sembra diventato un vero e proprio mantra, lo slogan falsissimo secondo cui” non ci sono alternative”.

Se si assume tutto ciò, si comprende allora davvero in che senso e in quale misura l’opzione Marchi costituisca una scelta necessaria. Se si intende ricostruire il dato della rappresentanza politica, oggi azzerato dal conformismo omologante di destra e “sinistra”, bisogna assolutamente pensare in maniera tale da combattere e vincere quel politicamente corretto che tutti stringe in un unico abbraccio mortale ma che soprattutto cancella il legittimo e insopprimibile diritto da parte dei cittadini ad essere rappresentati, e non omogeneizzati, all’interno di un visione politica che non serve agli elettori ma soltanto agli eletti.

Dichiarando apertis verbis i motivi per cui ha deciso di candidarsi, il professor Marchi ha spiegato molto bene questo punto: “Sono da molto tempo convinto della necessità di costruire ex novo una nuova forza popolare, di classe, Socialista, in grado di rappresentare una reale alternativa all’ordine sociale, economico, politico e ideologico dominante. Una forza politica che, allo stato attuale, purtroppo, non esiste. A tal fine, è innanzitutto necessario chiarire un equivoco che ingenera molta confusione nelle persone. E cioè l’esistenza di una “sinistra” (che non a caso scrivo fra virgolette) neoliberale (ma vale anche per quella cosiddetta “radicale”) del tutto funzionale e organica, se non simbiotica, all’attuale sistema capitalista. E proprio l’esistenza di questa “sinistra” conferma l’intelligenza di un sistema di dominio sociale altamente sofisticato come quello attuale, capace di costruire una falsa dialettica tra forze politiche solo apparentemente in conflitto fra loro ma in realtà del tutto prone e funzionali ad esso”.