Clericus clerico lupissimus

Il Vaticano il venti giugno 2022 ha coniato una nuova moneta da venti euro per celebrare il vaccino anticovid. L’antiumanesimo è ben radicato nelle stanze vaticane, ma non si poteva ipotizzare al punto da celebrare con una moneta un vaccino sperimentale che ha falcidiato in Europa giovani e meno giovani. Gli effetti collaterali nelle guerre sono ritenuti mali minori e necessari. Il Vaticano festeggia l’obbligo morale alla vaccinazione sperimentale, ci si deve immolare per le multinazionali. Gli altari restano silenziosi e polverosi, la chiesa (c minuscola volutamente) si inchina alle multinazionali del farmaco, i cui introiti sono simili al PIL degli stati nazionali. Il papa che porta il nome di un santo Francesco d’Assisi che ha vissuto la sacralità della povertà e della morte non ha espresso una sola parola sul senso della vita e della morte durante la pandemia, ma ha contribuito al terrore pandemico ed ai suoi affari. Il silenzio è colpevole, la vaccinazione esaltata come obbligo morale è stata imposta con il ricatto più vile: si è tolto il lavoro a chi si è sottratto all’obbligo. La chiesa di Bergoglio reputa cristiano affamare i dissenzienti per ingrassare le multinazionali. Bambini ed adolescenti sono stati usati come cavie, Menghele è nuovamente tra di noi e per celebrare questa nobile e cristica visione del mondo il Vaticano conia la sua moneta, la quale è simile ad una bandiera. Ci si schiera dalla parte della scienza delle multinazionali, ci si schiera con il nuovo potere mondiale che astrae denaro dal corpo di ognuno, succhia la linfa vitale per iniettare la sudditanza alle multinazionali. La verità non la si può soffocare, viene a noi in modo simbolico, attende di essere letta nella forma del concetto. Il vaccino anticovid il più grande affare degli ultimi decenni il Vaticano lo omaggia con una moneta, la verità è chiara ed abbacinante: il vaccino è denaro per cui non può che essere omaggiato con una moneta: simbolo e realtà coincidono. La moneta è la verità del nostro tempo, non abbiamo sufficiente immaginazione per pensare la monetarizzazione di ogni atto vitale. Se il Vaticano si inchina al dominio delle multinazionali divenendone parte integrante al punto da essere ente propaganda pro-vax con una moneta ciò significa che la sacra immaginazione è stata cancellata.

La nuova trinità mascherata

Nessuna preghiera per il vaccino, nessuna messa e benedizione, ormai sono riti superati dalla scienza e dalla tecnica, pertanto ci si adatta al mondo per conservare il potere al punto da coniare una moneta dura e fredda con cui tenersi al passo con i tempi. Il Vaticano ha chiuso le chiese durante il confinamento, non si è affidato a Dio ma ai suoi sostituti terreni. Nella moneta sul fondo vi è una piccola croce, ricorda le metamorfosi del simbolo della falce e del martello del partito comunista nelle sue innumerevoli trasformazioni per inseguire il mondo fino a scomparire non solo falce e martello, ma anche il partito con l’ideologia che lo rappresentava. Per il Vaticano Cristo è divisivo pertanto lo riduce a presenza impalpabile, nella facciata della moneta è sullo sfondo simbolizzato dalla croce. Per logica ci si aspetterebbe la croce in primo piano, invece è minuscola, presenza discreta ed imbarazzante. In primo piano un adolescente con il braccio scoperto: a destra un infermiere che inocula il taumaturgico siero a sinistra un medico controlla le operazioni. Gli angeli e i Santi non sono di moda, sono sostituiti dal nuovo potere sanitario che stringe i fianchi ad un adolescente, il quale è tra due nuovi angeli che lo accompagnano alla vaccinazione. La facciata della moneta è occupata in gran parte dalle nuove figure del potere che inoculano il siero ad un adolescente. La nuova trinità è munita di mascherine, i volti sono rigorosamente coperti. Cala il velo sul mondo nella forma delle mascherine: volti coperti e bocca rigorosamente chiusa, solo il gesto dell’infermiere che mostra la siringa dà movimento alla scena. Dio è morto in questa moneta, la siringa è la nuova divinità a cui ci si affida per la salvezza del corpo: l’anima è persa. L’anima è ormai superstizione per la nuova chiesa mondana. Solo il corpo è da salvare con la manipolazione della stesso. Se l’adolescente subirà effetti avversi nell’immediato o nel futuro al Vaticano non importa, l’importante è aver sostenuto l’applicazione del protocollo medicale. Sorge la domanda, notoriamente il covid è praticamente innocuo per bambini ed adolescenti, la scelta del soggetto è inquietante, è un messaggio alle nuove generazioni: devono sottostare al potere della sanità, devono credere nel potere, devono essere obbedienti, piegarsi alla tecnoscienza senza fare domande. Il braccio dell’adolescente è scoperto, egli guarda fisso fuori del campo della moneta, nuova icona bizantina del capitale, invita ad inginocchiarsi al dominio dei nuovi angeli delle multinazionali che guardano l’adolescente, hanno in custodia il suo corpo. Il dito indice dell’adolescente è rivolto verso il valore della moneta. La trascendenza e il sacro sono sostituiti dall’idolatria del denaro. L’indice che indica il denaro “consiglia” di seguire la nuova divinità mondana. I simboli possono essere liberamente interpretati, si può sbagliare, ma il contesto guida a questa decodificazione: sono ribaltate le gerarchie, non resta che l’orizzonte unico del capitale a guidare il servidorame del potere.

Il Vaticano non ha più nulla da dire al mondo, non una parola sul significato trascendente della malattia, ci si abbassa alle logiche del mondo con le sue colpe etiche e finanziarie fino a scomparire nel fango del mondo. La prima verità è che siamo soli tra le rovine del mondo, una solitudine non disperata ma pensante. Non ci sono partiti ed istituzioni disponibili a tutelare i popoli ed i singoli, siamo ad un punto nodale, bisogna scegliere la via da percorrere. Dal potere non può che giungere il male nella forma della sudditanza. Il potere svelato nella sua metastatica e tentacolare verità è l’altra verità di cui dobbiamo prendere atto. C’è un mondo da ricostruire, la libertà è la forza del mondo nuovo.

