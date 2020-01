I comunisti iraniani contro il terrorismo di Trump

I comunisti iraniani del partito Tūdeh sono da sempre molto critici nei confronti del regime teocratico di Tehrān, ma non hanno potuto tacere sull’atto terroristico mosso dagli Stati Uniti contro il generale Qasem Soleimani.

Fondato nel 1941, il Partito Iraniano del Tūdeh (Ḥezb-e Tūdeh-ye Īrān, letteralmente “Partito delle Masse dell’Iran”) ha governato il Paese fino al 1953 sotto la guida del primo ministro Mohammad Mossadeq, prima del colpo di Stato orchestrato da Stati Uniti e Regno Unito per instaurare un governo filo-occidentale con il benestare dello scià. In seguito alla rivoluzione khomeinista, il partito, che continua a dichiararsi apertamente marxista-leninista, è stato messo fuori legge, e migliaia di militanti furono condannati a morte nel 1988.

Oggi, il partito sopravvive in esilio tra Berlino e Londra, ed è attualmente guidato da Mohamad Omidvar. Perseguitato dal regime teocratico di Tehrān, il Tūdeh non ha alcuna intenzione di prendere le difese dell’attuale governo iraniano, ma non ha potuto evitare la condanna dell’attentato terroristico autorizzato direttamente da Donald Trump al fine di eliminare il generale Qasem Soleimani.

Di seguito il comunicato stampa pubblicato dal Comitato Centrale del partito il 3 gennaio, in seguito all’uccisione di Soleimani.

Secondo le agenzie di stampa globali, Qasem Soleimani, comandante della forza Quds del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche dell’Iran [IRGC]; Abu Mahdi al-Mohandis, capo di Kataib Hezbollah e il secondo in comando delle forze di mobilitazione popolari irachene; così come un certo numero di cittadini iraniani, iracheni e libanesi nello stesso convoglio, sono stati uccisi in un attacco aereo vicino all’aeroporto di Baghdad. L’assassinio di Qasem Soleimani, su ordine del presidente statunitense Donald Trump, in chiara violazione della sovranità nazionale irachena e di tutto il diritto internazionale, potrebbe senza dubbio comportare rischi mortali per la regione.

Ali Khamenei, il capo supremo del regime in Iran, ha pubblicato un messaggio in seguito all’incidente, che ha annunciato tre giorni di lutto pubblico nel Paese e ha letto: “Una dura vendetta attende i criminali le cui mani sporche sono contaminate dal suo [il sangue di Soleimani] e dal sangue di altri martiri dell’incidente di ieri sera”.

Adel Abdul Mahdi, il Primo Ministro iracheno, ha condannato gli omicidi di Qasem Soleimani e Abu Mahdi al-Mohandis e nella sua dichiarazione ha dichiarato l’attacco aereo all’aeroporto di Baghdad come “azione ostile” e violazione dell’integrità territoriale di quel paese – che potrebbe portare a una guerra in Iraq, nella regione e nel mondo. L’IRGC ha anche avvertito in una dichiarazione che l’uccisione di Qasem Soleimani nell’attacco degli Stati Uniti “contrariamente alle sue intenzioni e al suo obiettivo” aprirebbe nuovi fronti contro gli Stati Uniti e Israele nella regione e in tutto il mondo.

Negli ultimi mesi, il Partito Iraniano del Tudeh ha continuamente e frequentemente messo in guardia sul rischio delle avventurose politiche dell’imperialismo USA e dei suoi alleati – tra cui il governo reazionario dell’Arabia Saudita e il governo razzista israeliano – nonché le politiche imprudenti ed interventiste del regime iraniano nella regione, anche in Iraq e in Libano, che negli ultimi mesi hanno assistito a diffuse proteste popolari contro le interferenze straniere e in particolare le interferenze del regime iraniano.

Il Partito Iraniano del Tudeh , mentre denuncia questo atto di terrorismo da parte dell’amministrazione Trump – che è indice della sua flagrante mancanza di rispetto del diritto internazionale – ritiene che tutti gli sforzi debbano essere presi per prevenire l’escalation della crisi in la regione e l’aumentare delle tensioni verso pericolosi conflitti militari.

È anche necessario sottolineare che i conflitti di guerra e militari nella regione andranno a beneficio solo delle forze più reazionarie e anti-popolari nella regione e in tutto il mondo e saranno contrari agli interessi della nazione e dei lavoratori. L’azione dell’amministrazione Trump si svolge quando è sull’orlo di un processo di impeachment al Senato degli Stati Uniti per abuso di potere; e gli americani sono entrati in un anno elettorale. In Iran, il nostro popolo – che è ben consapevole delle catastrofi che la guerra ha portato alla nostra patria in passato – si è sempre preoccupato della prospettiva di un’altra guerra. Lo sviluppo di una situazione di emergenza nazionale e di guerra in Iran, – al punto che il crescente movimento popolare negli ultimi mesi ha comportato una seria sfida al regime teocratico – sarà usato come scusa per intensificare l’atmosfera di repressione e terrore in Iran. Una situazione di emergenza nel Paese porterà a condizioni più dure e più severe per qualsiasi espressione di opinione, nonché a conseguenze più gravi per tale espressione. Contrariamente alla prospettiva di forze come i monarchici ed il PMOI [1] – che agiscono come agenti dell’amministrazione Trump e chiedono l’intervento militare USA contro la nostra patria, – il nostro Partito riconosce che l’intensificazione dei conflitti militari danneggerà sicuramente il popolo di Iran e Iraq più di chiunque altro; le stesse persone che per anni sono state le principali vittime delle politiche delle forze reazionarie e dell’imperialismo americano.

Il Partito Iraniano del Tudeh fa appello a tutte le forze progressiste, amanti della libertà e amanti della pace in Iran, nella regione e in tutto il mondo, per proseguire i loro sforzi per mobilitare l’opinione pubblica mondiale contro l’escalation delle tensioni e lo svilupparsi di conflitti pericolosi e letali nella regione. Ai leader reazionari e antipopolari del regime al potere in Iran e nel governo degli Stati Uniti non dovrebbe essere permesso di guidare ancora una volta la regione del Medio Oriente nel fuoco e nel sangue con un’altra guerra disastrosa. La lotta per preservare la pace e fermare le forze di guerra nella regione del Medio Oriente al fine di difendere gli interessi dei lavoratori e della nazione iraniani è della massima importanza.

NOTE

[1] PMOI: People’s Mojahedin Organization of Iran, ovvero Mojahedin del Popolo Iraniano. Si tratta di un partito socialista e nazionalista di sinistra, a sua volta contrario al regime teocratico e in esilio a Parigi.