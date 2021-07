L’uso pubblico della ragione

Quando una persona si toglie la vita ci vuole solo rispetto e silenzio e non si possono indagare le ragioni che lo hanno spinto a prendere una simile tremenda decisione che, peraltro, non sapremo mai.

Tuttavia il nostro collaboratore, Salvatore A. Bravo, ha scelto di farlo, non certo per entrare nella vita privata del Dott. De Donno, bensì perché la scomparsa di un uomo e di un medico come lui, salito alle cronache in questa fase di crisi pandemica in ragione delle sue terapie (non necessariamente alternative al vaccino) non poteva non suscitare in tutti noi delle riflessioni.

Salvatore Bravo avanza delle ipotesi (che tali rimangono) e cioè che sia stato isolato, emarginato e ostracizzato al punto tale da non riuscire più a sopportare il peso di questa situazione. Da una parte completamente opposta altri potrebbero legittimamente sostenere che i suoi metodi di cura erano invece del tutto infondati, di conseguenza bocciati dalla cosiddetta “comunità scientifica” e che questo suo personale fallimento lo abbia spinto prima ad eclissarsi e poi a togliersi la vita.

Non sono un esperto, medico o scienziato, e non ho nessuna credenziale per entrare nel merito di materie di cui non so nulla; cosa che invece oggi molti fanno inventandosi virologi, infettivologi e quant’altro.

Ciò che posso legittimamente fare è osservare ed indagare la realtà, nel suo farsi, giorno dopo giorno, cercando di farlo con equilibrio, razionalità e ragionevolezza. E proprio partendo da questo presupposto, mi sento di dire (fermo restando che quel gesto estremo è alla fin fine da ricondurre alla singola persona che lo ha posto in atto) che la decisione suprema del Dott. De Donno non possa essere completamente frutto del caso ma sia stata in qualche modo condizionata da un clima oppressivo e pesante che si è venuto a determinare e che è stato anche determinato, in questa fase.

Sono assolutamente convinto che per uscire da una situazione critica come quella che stiamo vivendo siano necessari quell’equilibrio, quella razionalità e quella ragionevolezza cui facevo cenno sopra che soli possono garantire le condizioni per un dibattito, magari serrato, ma libero e democratico. Non è con l’integralismo ideologico o la presunzione di possedere la Verità, qualsiasi essa sia, che una società civile è in grado di elaborare e superare le proprie crisi.

(Fabrizio Marchi)