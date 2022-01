L’ oscenità pervade generalmente le società in avanzata decadenza o forse, per meglio dire metaforicamente, in avanzato stato di putrefazione.

Infatti, mentre Julian Assange, in arresto in condizioni disumane di isolamento da più di dieci anni per avere commesso il crimine di dire la verità sull’ efferato terrorismo indiscriminato verso le popolazioni civili, le aggressioni, gli orrendi massacri e le torture e le violazioni dei più elementari diritti umani da parte dell’ imperialismo che lo sta torturando a morte (é evidentissimamente condannato a una morte lenta e crudele, in corso di esecuzione), pare che il padre di Novak Djokovic, tennista numero uno al mondo, abbia lamentato che suo figlio, al quale il governo australiano (peraltro pessimo per tantissimi ben altri indecenti provvedimenti liberticidi e guerrafondai) starebbe “crocifiggendo suo figlio come Gesù Cristo”, paragonando il proprio rampollo stesso nientmeno che “a Spartaco”; e questo perché tale pessimo (per ben altri motivi!) governo starebbe cercando (non é ancor detto ci riesca) di trattare “Spartaco – Gesù Cristo” stesso come qualsiasi altro cittadino straniero che metta illegalmente piede in quel lontano pase.

Se non é osceno questo, allora un’ affollatissima orgia sado-maso con la partecipazione di animali e peggio (qui non riesco a scrivere quello che mi é venuto in mente per rispetto delle molte, disgraziate vittime della pedofilia) é un edificante spettacolo per educande.

Questa indecente vicenda mi ha ricordato il celebre episodio della “vergine cuccia delle grazie alunna” del Giorno del Parini.