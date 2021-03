Uguaglianza dei sessi e violenza. Alcune riflessioni.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

La violenza si manifesta nelle forme più svariate e colui il quale la pone in essere o la subisce può essere chiunque, al di là del sesso.

Sia una donna che un uomo può essere vittima di violenza, in specie psicologica ed economica consistente in comportamenti di umiliazione, tradimenti, svalorizzazione, limitazione ecc.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si pensi alle instaurazioni di processi civili e penali al solo fine di speculare patrimonialmente ai danni del coniuge; alla violenza psicologica “quotidiana” in cui vengono chiesti, in maniera denigratoria, esborsi economici al partner; a quella in cui vengono ostacolati i rapporti con i figli minori spesso usati, in sede di separazione, come “arma di ricatto”.

Un inciso circa la violenza fisica che sta vedendo protagoniste sempre più giovani ragazze, perpetrata in gruppo o individualmente ai danni di coetanee per futili motivi, spesso episodi di bullismo ripresi con gli smartphone e divulgati. Questo è un desolante cambiamento di cui si deve prendere atto in tutte le Sedi..

Eppure, talune forme di violenza – talvolta integranti ipotesi delittuose – vengono erratamente associate al solo genere maschile.

La violenza non ha genere!

Avvocato Massimiliano Paoluzzi

