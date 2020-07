Morricone e Leone: quando la musica e il cinema sono la stessa (meravigliosa) cosa

Tendenzialmente non amo le commemorazioni tranne in rare occasioni e certamente la scomparsa di Ennio Morricone è una di queste.

Le musiche di Morricone sono tutt’uno con i film di Sergio Leone. Se ami l’uno ami l’altro. E’ impossibile separarli. La grandezza dell’uno è la grandezza dell’altro.

E’ per me difficilissimo scegliere uno dei tanti brani musicali di Morricone che hanno accompagnato i film di Leone, anche perché sono tutti bellissimi.

Per ragioni prevalentemente ideali (nonostante tutto in me c’è anche un idealista…) scelgo questo brano e questa scena del film “Giù la testa”. Una scena memorabile di un film altrettanto memorabile (ditemi quale film di Leone e quale musica di Morricone non lo sono…) https://youtu.be/8tcPp-w4c8k

I personaggi dei film di Leone sono tutti straordinari, li ho amati e continuo ad amarli tutti, nessuno escluso. Ma nei due personaggi di Giù la testa”, John, l’ex rivoluzionario irlandese disilluso e fuggito in Messico, e Juan, l’ex peone anch’egli ex rivoluzionario disilluso (altrettanto memorabile questa scena https://www.youtube.com/watch?v=UKVeP5lIaFI ) e diventato bandito in seguito a quella disillusione, c’è qualcosa che li caratterizza rispetto a quelli – comunque straordinari (penso, ad esempio, al mitico “Tuco” de “Il buono, il brutto e il cattivo”, memorabile questa scena https://www.youtube.com/watch?v=6vNml15w0A4 ) di altri film.

Infatti, nonostante la loro profonda e radicale disillusione, il loro cinismo (frutto di quella disillusione) i due, per circostanze apparentemente casuali e indipendenti dalla loro volontà, si ritrovano puntualmente e sistematicamente a combattere per quella rivoluzione in cui non credono più, diventando due eroi, loro malgrado, come tutti i veri autentici eroi.

Cari Ennio Morricone e Sergio Leone, la vostra musica e il vostro cinema mi hanno sempre accompagnato e continueranno ad accompagnarmi finchè sarò in vita.

Ah, quasi dimenticavo… Questo è l’incipit di “Giù la testa” https://www.youtube.com/watch?v=_MnC5RVy1R0

Fonte foto: Il Messaggero (da Google)