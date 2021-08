Non so trovare le parole giuste per commentare il fatto che le multinazionali del farmaco abbiano aumentato il prezzo dei vaccini e che questa decisione sia stata accolta dai vari governi come un mero dato di fatto. Nel momento più grave, dove sono in ballo la salute e la vita delle persone, questi criminali (come altro definirli?) continuano a speculare come se vendessero aspirapolveri o lavatrici. Il tutto, naturalmente, nella più totale indifferenza dei vari governi europei che obbligano di fatto la gente a vaccinarsi ma non alzano un dito per impedire questa ignobile speculazione.

E’ questo lo spirito del capitalismo, la sua più profonda natura. Se non lo capiamo adesso non lo capiremo mai più.

(Fabrizio Marchi, candidato, come indipendente, alle prossime elezioni amministrative di Roma con il Partito Comunista guidato da Marco Rizzo, come consigliere comunale)

Fonte foto: Corriere della Sera (da Google)