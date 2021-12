Governo di incompetenti

Quindi la realtà appare inesorabile. I vaccinati contribuiscono in maniera essenziale alla diffusione del Virus. Il motivo è semplice. Questi hanno ricevuto dalle autorità un passepartout slegato da un ragionamento medico. Il Green pass ha un significato morale. Serviva per dividere la popolazione in fazioni e per separare i lavoratori in un periodo socialmente caldo.

I vaccinati hanno smesso di monitorare la propria condizione come se improvvisamente non esistessero più gli asintomatici.

Puntare esclusivamente sui vaccini senza predisporre presidi di monitoraggio, attraverso tamponi di massa, soprattutto molecolari, racconta dell’insipienza, della mediocrità, della inettitudine degli esperti, della cabine di regia.

Il Governo Draghi si è insediato solo per togliere la gestione del PNRR a chi aveva intessuto rapporti, seppur timidi, con la Cina e aveva in mente di riprendere in mano progetti di reindustrializzazione (timidi anch’essi).

Il PD ha lavorato per scioglierlo dall’interno.

Conseguenza è che oggi per fare un tampone servono prenotazioni con lunghe liste d’attesa o rivolgersi ai privati con costi improponibili.

Un Governo privo di qualsiasi capacità di protezione dei beni pubblici.

Inetto, arrogante.

Mediocre.

