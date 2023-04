Il PD di Elly Schlein riparte dall’attico di Claudio Baglioni

Non che sia di particolare interesse, sia chiaro, direi anzi il contrario in termini squisitamente politici, e però anche gli eventi mondani ci dicono molto di come funzionano le cose in ambito politico.

Come alcuni già sanno, pochi giorni fa Claudio Baglioni ha organizzato una cena nel suo attico al quartiere Parioli di Roma (anche la “location”, come si usa dire oggi, ha il suo valore simbolico…) per festeggiare la nuova segretaria del PD, Elly Schlein.

Oltre, ovviamente a quest’ultima, ospite d’onore, erano naturalmente presenti una serie di Vip di area “progressista e di sinistra”, dall’immancabile “avanzo” di Rai Tre, Serena Dandini, ai registi Paolo Sorrentino, Carlo Verdone e Gabriele Muccino. “Dagospia” segnala anche la presenza di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, già invitato – non sappiamo se saltuario o permanente ai summit del club Bilderberg – poi il cantautore Giuliano Sangiorgi e Dario Franceschini, più volte parlamentare, sottosegretario, ministro, ex democristiano, ex Margherita, cristiano, cattolico e da tempo – forse folgorato sulla Via di Damasco, non sappiamo se per convinzione o perché abile a capire dove tira il vento – uno dei principali sponsor della prima leader di partito “gender fluid” (non che ci sia nulla di male se non fosse che ormai è diventato una sorta di titolo di merito ed è la sola cosa che la caratterizza) della storia politica italiana.

Che dire, in fondo nulla di più normale. Del resto – parlo seriamente – ce la vedete voi la Schlein all’Ansaldo di Genova o alla Fiat di Melfi a parlare agli operai o davanti all’ufficio di collocamento di Napoli a parlare con i disoccupati? Ovviamente no, non sarebbe neanche credibile, e infatti va a casa di Baglioni…

E questa sarebbe la Sinistra che dovrebbe fare opposizione al governo Meloni… (risata inevitabile…)

