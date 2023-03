Un grande ringraziamento a tutti i lettori e i sostenitori de L’Interferenza

Carissimi tutti, nell’arco di pochissimi giorni, non appena abbiamo lanciato il nostro appello per sostenere L’Interferenza, ci sono giunti quasi 500 euro, un paio di amici ci hanno fatto un bonifico addirittura di 50 euro cadauno, altri di 5, 10, 15, 20, 30 ecc. ciascuno sulla base delle proprie possibilità, come è giusto che sia. E altri contributi continueranno certamente ad arrivare nei prossimi giorni.

E’ la conferma, come già dicevo nell’appello, che stiamo svolgendo un lavoro importante di controinformazione a 360 gradi, come si suol dire, e di qualità. Le nostre penne urticanti (per i nostri avversari…) – incluse quelle dei nostri tanti lettori che intervengono e commentano sia direttamente sul giornale che su facebook dove siamo presenti con una nostra pagina – dimostrano che stiamo lavorando bene. Perchè chi mette mano al portafogli (e certamente il nostro pubblico non è formato da persone che possono permettersi il lusso di buttare il denaro come se nulla fosse…) per sostenere un giornale come il nostro, non lo fa tanto per fare una cosa come un’altra, ma perchè sente questo giornale come fosse suo (e ha ragione…) e capisce l’importanza della sua crescita e diffusione.

La nostra forza sono i nostri lettori e i nostri sostenitori che crescono sempre di più. Proprio a giorni (sarà il primo piccolo investimento di circa 250 euro che faremo) saremo in grado di avere un programma che ci consentirà di avere tutte le notizie sul numero di lettori articolo per articolo, la provenienza, il canale attraverso il quale sono venuti a conoscenza del giornale e tante altre informazioni (dati, percentuali, numero dei lettori quotidiani ecc.). Lo avevamo già un po’ di tempo fa ma un incidente tecnico lo ha bruciato. Vi terremo naturalmente informati su tutte le spese che sosterremo per portare avanti le nostre battaglie politiche e culturali. Ripeto ancora. La forza di questo giornale siete voi che ci leggete e ci sostenete, oltre ovviamente ai redattori e ai collaboratori che svolgono il loro prezioso lavoro con entusiasmo e dedizione alla causa. E proprio questo lavoro di altissima qualità, volontario e militante, da parte di tutti i nostri redattori e collaboratori, dimostra quanto sia fasulla la narrazione dominante in base alla quale soltanto il profitto sarebbe la molla fondamentale per mandare avanti le cose e soprattutto per la loro qualità. Nulla di più falso, ed è sufficiente sfogliare i grandi e ricchi media di “sistema”, la loro pochezza e superficialità, oltre naturalmente alla malafede e alla scientifica manipolazione della realtà, per capirlo.

Ricordo che siamo sempre felici di ospitare chiunque volesse dare il suo contributo di idee. Abbiamo predisposto lo spazio delle lettere e dei contributi proprio per questa ragione.

Il prossimo anno festeggeremo il decimo compleanno della fondazione de L’Interferenza e naturalmente sarà l’occasione per un incontro pubblico aperto a tutti, come già abbiamo fatto in passato. Non escludiamo di organizzarlo prima, per la verità, perché c’è l’urgente necessità di discutere tutti assieme della fase politica e storica in cui ci troviamo e decidere la nostra strategia per il prossimo futuro.

Ringrazio tutti/e a nome della redazione. Un abbraccio a tutti/e voi, e avanti così. Diamogli sotto. Noi non molleremo mai.