Afghanistan: una sconfitta strategica per l’imperialismo USA

Questi guerriglieri ‘’islamisti’’ godono del sostegno della popolazione, nonostante ciò l’imperialismo USA li coccolò contro l’Urss ed è famosa la foto del presidente Reagan il quale, ricevendoli nel suo studio ovale, li paragonò ai ‘’padri pellegrini’’. Per quanto rappresentino una corrente anticomunista dell’Islam, dal 2001 in Afghanistan i Talebani sono la Resistenza contro il gendarme mondiale, l’Impero ‘’yankee’’: la sinistra di classe deve sostenerli, anche se in modo critico.

I Talebani sono hanafiti, non hambaliti come i ‘’wahabiti’’ di al-Qaida e di Daesh: a differenza del wahabismo, questa corrente dell’Islam sunnita è aperta al sufismo, ciononostante in passato non rinunciarono alla selvaggia repressione delle comunità sciite.

La Resistenza islamica, al contrario di Al Qaeda, non persegue la distruzione del paese, ma la sua ricostruzione: per questo il clero sunnita entrò in rotta di collisione col wahabismo, accettando un’alleanza militare con la Repubblica Islamica dell’Iran. Allo stato attuale, la diplomazia talebana sarebbe ben disposta ad andare a Scuola di politica estera da Russia e Cina?

I Talebani non hanno eletto un Califfato, ma un Emirato: non pretendono d’essere i rappresentanti di Allah in Terra, ma perseguono l’obiettivo di laicizzare la Sharia rendendola compatibile coi diritti delle donne, delle classi popolari e dello Stato nazionale, ciononostante il sunnismo reazionario continua a sottoporre omosessuali, comunisti e dissidenti vari a selvagge persecuzioni.

Dagli anni ’80 ad oggi, il movimento dei Talebani ha attraversato una lenta maturazione politica, passando dall’anticomunismo al nazionalismo islamico: non dobbiamo stupirci che i ceti popolari apprezzino la lotta armata contro l’aggressione neocoloniale Nato. La Resistenza paga. La pagina social ‘’Conversazioni con la Shi’a in Italia’’ ha compendiato la natura di classe di questo movimento politico-religioso, prima alleato tattico degli USA poi nemico strategico, inquadrando le ragioni della conquista di Kabul: una vittoria popolare ed antimperialista che la sinistra di classe, liberandosi dalla spocchia anti-musulmana, dovrebbe avrebbe avere il coraggio di riconoscere decostruendo il fango mediatico dei ‘’giornalisti’’ dello Stato profondo. Leggiamo:

‘’Da tutto questo si conclude che i ‘talebani’ non hanno alcun interesse a ripetere le violenze che hanno portato all’invasione e che le loro rassicurazioni sono anche il frutto di accordi con diversi attori, inclusa la Repubblica Islamica dell’Iran. Questi accordi prevedono il rispetto dei diritti delle minoranze religiose e in particolare degli sciiti Hazara, purché ovviamente non combattano contro il sedicente ‘Emirato’. Per la prima volta in decenni gli sciiti afghani hanno celebrato i riti di lutto di Moharram senza bagni di sangue, paradossalmente tutelati dalla guardia armata dei ‘talebani’. Sicuramente ci sono e ci saranno episodi di violenza, soprattutto nelle regioni lontane da Kabul, e sicuramente ci saranno rastrellamenti di militanti di Daesh – grazie a Dio! – e di altri elementi ritenuti pericolosi. I ‘talebani’ si sono impegnati a non procedere ad esecuzioni sommarie e per ora non ce ne sono state. I morti all’aereoporto e in manifestazioni nazionaliste sono stati la conseguenza della gestione dell’ordine pubblico in un paese che ha appena visto un gruppo rivoluzionario andare al potere. Non vanno sottovalutati ma neanche sopravvalutati.’’ (dalla pagina facebook di ‘’Conversazioni con la Shi’a in Italia’’)

Il nuovo governo di Kabul s’è guadagnato sul campo l’onore delle armi: è quanto più di legittimo l’Afghanistan abbia conosciuto negli ultimi venticinque anni. E’ ovvio che Al Qaeda (come sta avvenendo in Siria) voglia accreditare la vittoria dei Talebani come una propria vittoria, ma ciò non corrisponde a verità: Al Qaeda è una creatura degli Occidentali contro l’Urss ed il nazionalismo panarabo, i Talebani (dal 2001 ad oggi) sono un movimento popolare ed antimperialista; hanno affrontato la Dottrina della ‘’guerra infinita ‘’ quindi gli spetta l’onere di declinare politicamente la meritatissima vittoria militare, schierando l’Emirato Islamico con Mosca e Pechino contro la proiezione unilaterale del Pentagono. La geopolitica della dissoluzione ‘’americano-sionista’’ rappresenta una condanna per l’Europa; l’Asia ed il mondo arabo sapranno cercare nelle proprie radici la forza per contrapporsi alla costruzione d’una nuova Architettura di potere.