Il contratto su Corbyn tra l’establishment ebraico inglese e la macchina della propaganda israeliana

a nuova ed efficace strategia di Israele e dell’establishment sionista consiste nel bollare ogni cercatore di giustizia come antisemita e ogni critica a Israele come odio per gli ebrei.

L’establishment ebraico in Gran Bretagna e la macchina della propaganda israeliana hanno stipulato un contratto sul leader del Partito laburista britannico, Jeremy Corbyn. Il contratto è stato stipulato molto tempo fa ed era chiaro che più Corbyn si avvicinava all’elezione di primo ministro, più il conflitto sarebbe diventato duro.Martedì ha raggiunto l’apice in un articolo del capo rabbino britannico , Ephraim Mirvis, in un articolo del Times. Mirvis ha deciso che l’ansia degli ebrei britannici su Corbyn è giustificata e non è idoneo a diventare primo ministro. Ha invitato gli ebrei a non votare a favore dei laburisti alle elezioni del 12 dicembre.Nato in Sudafrica e laureato alla Har Etzion Yeshiva nell’insediamento di Alon Shvut, Mirvis è la voce degli ebrei britannici. A Capetown, Johannesburg e a Har Etzion, avrebbe dovuto imparare cos’è l’apartheid e perché uno dovrebbe combatterlo. I suoi genitori lo fecero, ma si dubita che abbia imparato la lezione morale in Sudafrica e in Cisgiordania.A differenza dell’orrido Corbyn , Mirvis non vede nulla di sbagliato nella continua occupazione; non si identifica con la lotta per la libertà palestinese e non percepisce la somiglianza tra il Sudafrica della sua infanzia e l’ Israele del 2019. Questa è la vera ragione per cui rifiuta Corbyn. Gli ebrei della Gran Bretagna vogliono un primo ministro che supporti Israele ,cioè, sostenga l’occupazione. Un primo ministro critico nei confronti di Israele è per loro un esempio di nuovo antisemitismo.Corbyn non è un antisemita . Non lo è mai stato. Il suo vero peccato è la sua ferma posizione contro l’ingiustizia nel mondo, inclusa quella perpetrata da Israele. Oggi questo è antisemitismo. L’ungherese Viktor Orban, il Austrian Freedom Party e l’estrema destra in Europa non rappresentano un pericolo per gli ebrei. Corbyn è il nemico. LCorbyn è vittima di questa strategia che minaccia di paralizzare e mettere a tacere l’Europa nei confronti di Israele.

Gli ebrei britannici potrebbero non simulare la propria ansia, ma stanno certamente aumentando il pericolo. C’è l’antisemitismo, sebbene meno di quanto viene presentato, sicuramente a sinistra. Circa la metà degli ebrei britannici sta pensando di fuggire se Corbyn viene eletto. Il sondaggio che ha mostrato questo potrebbe effettivamente incoraggiare l’antisemitismo: gli ebrei britannici sono condizionatamente britannici? A chi va la loro lealtà?

Il futuro di tutti gli ebrei britannici è molto più sicuro del futuro di qualsiasi palestinese che vive sotto l’occupazione e persino più sicuro di quello di qualsiasi arabo che vive in Israele. Gli ebrei sono perseguitati e sono vittime della discriminazione e del razzismo meno dei palestinesi Inoltre, l’islamofobia in Europa è più comune dell’antisemitismo, ma la gente ne parla di meno. Mirvis non presenta prove sull’ antisemitismo di Corbyn. Gli è bastato notare il fatto che Corbyn descrisse come “amici” coloro che “appoggiano l’omicidio di ebrei” – un riferimento ai commenti di Corbyn sugli Hezbollah e su Hamas. Corbyn è davvero un critico molto duro dell’occupazione, sostiene il boicottaggio e confronta la chiusura di Gaza con l’assedio di Stalingrado e Leningrado. Queste sono posizioni anti-israeliane, ma non necessariamente antisemite. Gli ebrei della Gran Bretagna stanno offuscando questa differenza così come lo fanno molti ebrei in tutto il mondo, intenzionalmente. Si può (e si dovrebbe) essere duramente critici nei confronti di Israele senza essere antisemiti.

Se gli ebrei della Gran Bretagna e il loro rabbino capo fossero più onesti e coraggiosi, si domanderebbero: la brutale politica di occupazione israeliana non è il motivo più forte per l’antisemitismo oggi? L’ antisemitismo deve essere combattuto, ma bisogna anche riconoscere che Israele gli fornisce un’abbondanza di scuse e motivazioni. Gli ebrei e i veri amici di Israele dovrebbero sperare che Corbyn sia eletto. È uno statista che può cambiare il discorso internazionale sull’occupazione e la lotta contro di essa. È un raggio di speranza per un mondo diverso e un Israele diverso e cosa possiamo desiderare di più?