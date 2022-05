Che Dio o chi per esso ce la mandi buona

Ieri il “buon” Zelensky, che dall’ inizio (poco più di due mesi fa) della seconda fase manovrata dell’ annosa guerra in corso ogni giorno canta sperticatamente vittoria (la sta talmente vincendo che) ha proposto di recedere dalla pretesa di riannettere la Crimea.

Ebbene, immediatamente il comandante in capo (ovviamente americano) della NATO gli ha dato ordine PUBBLICAMENTE (!) di non sparare cazzate, che la penisola (russofona al 98% e passata sotto “Kiev” dalla Russia cui aveva sempre appartenuto negli anni ’50 del ‘900 per banali motivi di mera “comodità amministrativa” rimanendo “un pezzo di URSS”) deve tornare ucraina.

Ora, che i nazisti del governo di Kiev fossero fantocci USA-NATO non é di certo una notizia per chiunque abbia un minimo di sale in zucca e onestà intellettuale (é il tipico caso di “cane che morde l’ uomo”).

Piuttosto la notizia vera, PREOCCUPANTISSIMA, é che (prescindendo per il momento da qualsiasi valutazione etica di costoro e considerando solo il loro comprendonio) questi dottor Stranamore che hanno a portata delle loro dita i “bottoni” che potrebbero far scoppiare una guerra nucleare (e una gran voglia di farlo) sono anche talmente mentecatti da dare ordini ai loro burattini PUBBLICAMENTE, sputtanandosi davanti a tutto il mondo, anziché in privato: il loro sanguinario burattino di Kiev non avrebbe avuto alcun problema a fare l’ ennesimo voltafaccia (ammesso che sul collo abbia un faccia e non un altra parte del corpo) che puntualmente, anche stavolta, sarebbe stato presentato all’ unanimità come un indice di saggezza e di coerenza da grande statista da parte del mainstream [dis-] informativo occidentale.