Gli Stati Uniti non hanno alleati, solo ostaggi

Fonte: “Information Clearing House”

Il nuovo presidente eletto della Bolivia, Luis Arce, ha dichiarato all’agenzia di stampa internazionale spagnola EFE che intende ripristinare le relazioni della nazione con Cuba, Venezuela e Iran. Questo ribalta le politiche del regime di colpo di stato sostenuto dagli Stati Uniti, che aveva immediatamente iniziato a chiudere le ambasciate, cacciando i medici e interrompendo i rapporti con quelle nazioni dopo aver preso illegalmente il potere l’anno scorso.

Arce ha parlato anche di calde relazioni con la Russia e la Cina.

“Noi ristabiliremo tutti i rapporti”, ha detto all’EFE. Questo governo ha agito in modo molto ideologico, privando il popolo boliviano dell’accesso alla medicina cubana, alla medicina russa, ai progressi in Cina. Per una questione puramente ideologica, ha esposto la popolazione in modo inutile e dannoso”.

Arce ha espresso la volontà di “aprire la porta a tutti i Paesi, l’unico requisito è che ci rispettino e rispettino la nostra sovranità, niente di più. Tutti i Paesi, indipendentemente dalle dimensioni, che vogliono un rapporto con la Bolivia, l’unico requisito è che ci rispettiamo l’un l’altro da pari a pari. Se è così, non abbiamo problemi”.

Se sapete qualcosa dell’imperialismo statunitense e della politica globale, riconoscerete quest’ultima parte come sfacciata eresia contro la dottrina imperiale.

La dottrina non ufficiale del gruppo di alleati internazionali, soggetti all’impero, più o meno centralizzato intorno agli Stati Uniti, non riconosce la sovranità delle altre nazioni, e tanto meno le rispetta come pari. Questo impero prende come un dato di fatto che ha tutto il diritto di determinare cosa fa ogni nazione nel mondo, chi saranno i loro governanti, dove andranno le loro risorse e quale sarà la loro posizione militare sulla scena mondiale. Se un governo rifiuta di accettare il diritto dell’impero di determinare queste cose, viene preso di mira, sabotato, attaccato e alla fine sostituito con un regime fantoccio.

L’impero centralizzato degli Stati Uniti funziona come una gigantesca massa informe che lavora lentamente per assorbire nazioni che non sono ancora state convertite in stati clienti imperiali. È raro che una nazione riesca a sottrarsi a quella massa informe e a ricongiungersi alle nazioni non assorbite come Cina, Russia, Iran, Venezuela e Cuba nella loro lotta per l’autosovranità, ed è incoraggiante che sia stata in grado di farlo.

Abbiamo visto le dinamiche della macchia d’olio imperiale spiegate in modo abbastanza vivido l’anno scorso dall’analista politico americano John Mearsheimer in un dibattito ospitato dall’australiano Center for Independent Studies. Mearsheimer ha detto al suo pubblico che gli Stati Uniti faranno tutto il possibile per fermare l’ascesa della Cina e impedire che diventi l’egemone regionale dell’emisfero orientale, e che l’Australia dovrebbe allinearsi con gli Stati Uniti in quella battaglia, altrimenti affronterà l’ira di Washington.

“La questione che è sul tavolo è quale dovrebbe essere la politica estera dell’Australia alla luce dell’ascesa della Cina”, ha detto Mearsheimer. “Vi dirò cosa suggerirei se fossi un australiano”.

Mearsheimer ha detto che la Cina continuerà a crescere economicamente e convertirà quella potenza economica in potenza militare per dominare l’Asia “come gli Stati Uniti dominano l’emisfero occidentale”, e ha spiegato perché pensa che gli Stati Uniti e i loro alleati abbiano tutte le capacità per evitare che ciò accada.

“Ora la domanda è: cosa significa tutto questo per l’Australia? Mearsheimer ha detto. “Beh, siete sicuramente in un dilemma. Tutti sanno cos’è il dilemma. E comunque non sei l’unico paese dell’Asia orientale che si trova in questo dilemma. Lei commercia molto con la Cina, e questo commercio è molto importante per la sua prosperità, non c’è dubbio. Per quanto riguarda la sicurezza, lei vuole davvero venire con noi. Ha molto più senso, vero? E capisce che la sicurezza è più importante della prosperità, perché se non si sopravvive, non si prospera”.

“Ora alcuni dicono che c’è un’alternativa: puoi andare con la Cina”, ha detto Mearsheimer. “Proprio qui si può scegliere: si può andare con la Cina piuttosto che con gli Stati Uniti”. Ci sono due cose che dirò a riguardo. La prima è che se vai con la Cina si capisce che sei nostro nemico. Decidete quindi di diventare un nemico degli Stati Uniti. Perché anche in questo caso si tratta di un’intensa competizione per la sicurezza”.

“O sei con noi o contro di noi”, ha continuato. “E se stai commerciando molto con la Cina, e sei amico della Cina, stai minando gli Stati Uniti in questa competizione di sicurezza. Dal nostro punto di vista, stai alimentando la bestia. E questo non ci renderà felici. E quando non siamo felici non vogliate sottovalutare quanto possiamo essere cattivi. Basta chiedere a Fidel Castro”.

Le risate nervose del pubblico del gruppo di studiosi australiano hanno punteggiato le osservazioni più incendiarie di Mearsheimer. La CIA è nota per aver compiuto numerosi tentativi di assassinare Castro.

Se vi siete mai chiesti come gli Stati Uniti riescano a far sì che le altre nazioni del mondo si allineino con i loro interessi, ecco come. Non è che gli Stati Uniti siano un buon attore sulla scena mondiale o un gentile amico dei suoi alleati, è che ti distruggeranno se gli disobbedisci.

L’Australia non è allineata con gli Stati Uniti per proteggersi dalla Cina. L’Australia è allineata con gli Stati Uniti per proteggersi dagli Stati Uniti. Come ha osservato recentemente un seguace di Twitter, gli Stati Uniti non hanno alleati, ma solo ostaggi.

(Gough Whitlam)

Come illustrato nelle Palace Letters pubblicate di recente, la CIA ha inscenato un colpo di stato per spodestare il primo ministro australiano Gough Whitlam perché stava dando priorità all’autosovranità della nazione. Il giornalista John Pilger ha scritto nel 2014 dopo la morte di Whitlam:

L’Australia è diventata per breve tempo uno stato indipendente durante gli anni di Whitlam, 1972-75. Un commentatore americano ha scritto che nessun Paese aveva “invertito la sua posizione negli affari internazionali in modo così totale senza passare attraverso una rivoluzione interna”. Whitlam pose fine al servilismo coloniale della sua nazione. Ha abolito il mecenatismo reale, ha spinto l’Australia verso il Movimento dei Non Allineati, ha sostenuto le “zone di pace” e si è opposto ai test sulle armi nucleari.

La differenza principale tra il colpo di stato in Australia e quello in Bolivia è stata che i boliviani si sono rifiutati di arrendersi e di accettarlo, mentre noi ci scrollavamo di dosso e dicevamo: “Non c’è da preoccuparsi, amico”. Avevamo tutte le opzioni per diventare una vera nazione e insistere sulla nostra autosovranità, ma noi, a differenza dei boliviani, siamo stati troppo propagandati e placidi. Alcuni ostaggi scappano, altri no.

(Kevin Rudd)

L’impero Usa si è liberato di Whitlam, e quando nel 2007 abbiamo eletto un primo ministro considerato troppo amichevole con la Cina, lo hanno fatto di nuovo; per facilitare il “perno” dell’amministrazione Obama contro Pechino, il pro-Cina Kevin Rudd è stato sostituito dalla compiacente Julia Gillard. Si legge nel World Socialist Website reports:

I dispacci diplomatici segreti statunitensi pubblicati da WikiLeaks nel dicembre 2010 hanno rivelato che le “fonti protette” dell’ambasciata statunitense erano figure chiave per l’ascesa di Gillard. Per mesi, i principali complottisti del colpo di stato, tra cui i senatori Mark Arbib e David Feeney, e il capo dell’Australian Workers Union (AWU) Paul Howes, hanno fornito segretamente all’ambasciata statunitense aggiornamenti regolari sulle discussioni e le divisioni interne del governo… Rudd aveva proposto una Comunità Asia-Pacifico, cercando di mediare la crescente rivalità strategica tra Stati Uniti e Cina, e si era opposto alla formazione di un’alleanza militare quadrilaterale tra Stati Uniti, India, Giappone e Australia, finalizzata contro la Cina.

(Barack Obama e Julia Gillard)

Gillard, che aveva coltivato le sue credenziali pro-US attraverso i forum di capi di governo Australia-USA e Australia-Israele, è stata letteralmente scelta dall’ambasciata statunitense come affidabile sostituto di Rudd. Nella sua prima apparizione pubblica, dopo aver accoltellato Rudd, ha dimostrato la sua devozione a Washington posando per un servizio fotografico con l’ambasciatore statunitense, affiancata da bandiere americane e australiane. Ben presto ricevette una telefonata da Obama, che in precedenza aveva rinviato per due volte una visita programmata in Australia sotto la guida di Rudd.

La centralità dell’Australia nei preparativi americani per la guerra contro la Cina è diventata evidente nel novembre 2011, quando Obama aveva annunciato la sua “svolta verso l’Asia” nel parlamento australiano, piuttosto che alla Casa Bianca. Durante la visita, Gillard e Obama firmaron un a accordo per far stazionare i Marines americani a Darwin e consentire un maggiore accesso degli Stati Uniti ad altre basi militari, mettendo la popolazione australiana in prima linea in caso di conflitto con la Cina.

Il governo di Gillard ha anche sancito l’espansione della principale base statunitense di spionaggio e di armamento a Pine Gap, ha approvato l’aumento dell’uso dei porti e delle basi aeree australiane da parte dell’esercito statunitense e ha intensificato il ruolo dell’Australia nella rete di sorveglianza globale di alto livello “Five Eyes”, guidata dagli Stati Uniti, che controlla le comunicazioni e le attività online di milioni di persone in tutto il mondo.

La rimozione di Rudd ha segnato una svolta. L’imperialismo statunitense, attraverso l’amministrazione Obama, ha inviato un messaggio chiaro: non c’era più spazio per le ambiguità dell’élite al potere australiana. Indipendentemente da quale partito fosse in carica, doveva schierarsi incondizionatamente dietro il conflitto statunitense con la Cina, a prescindere dalle conseguenze per la perdita dei suoi massicci mercati di esportazione in Cina.

Questo è ciò che stiamo vedendo ora in tutto il mondo: una terza guerra mondiale al rallentatore condotta dall’alleanza di potere degli Stati Uniti contro le altre nazioni che hanno resistito ad esservi assorbite. La Cina, di gran lunga la più potente delle nazioni non assorbite, è l’obiettivo finale di questa guerra. Se l’impero riuscirà nel suo obiettivo finale di fermare la Cina, avrà raggiunto un governo planetario de facto a cui nessuna popolazione potrà opporsi o dalla quale potrà dissentire.

Non so voi, ma io non ho mai acconsentito a un mondo in cui potenti forze armate di armi nucleari si lanciano l’una contro l’altra, mentre combattono per il dominio planetario e sovvertono le nazioni meno potenti se non stanno al gioco della guerra fredda. Bisogna cercare e ottenere la pace e la tranquillità, e tutti noi dobbiamo lavorare per vivere insieme su questo pianeta in collaborazione tra di noi e con il nostro ecosistema.

Questo modo di vivere omnicida ed ecocida che l’impero oligarchico ci ha proposto non è adatto alla nostra specie, e ci porterà all’estinzione insieme, e Dio solo sa, a quante altre specie se non troveremo il modo di porvi fine. Storicamente i governanti non cedono volontariamente il loro potere, quindi noi esseri umani ordinari come collettivo dovremo trovare un modo per distruggere il loro motore di propaganda, costringere la fine dell’imperialismo e costruire un mondo sano.

Gli articoli di Caitlin sono interamente sostenuti dai lettori, quindi se vi è piaciuto questo pezzo, considerate la possibilità di condividerlo in giro, di condividerlo su Facebook, di seguire le sue bizzarrie su Twitter, di controllare il suo podcast, di buttare un po’ di soldi nel suo cappello su Patreon o Paypal, o di comprare il suo libro Woke: Una guida sul campo per Utopia Preppers. https://caitlinjohnstone.com

(Traduzione dall’inglese di D. Siragusa)