Gli UFO del Pentagono: una idiozia che nasconde il rilancio della “guerra infinita”

Tutte le volte che il Pentagono rilancia la propria proiezione unilaterale, la CIA tira fuori l’operazione psicologica riguardante gli UFO ovvero oggetti volanti non identificati. Abbiamo diverse ragioni per considerare tutto ciò una psyop in vista del rilancio della ‘’guerra infinita ‘’.

L’analista Finian Cunningham considera l’operazione interna al rischio di guerra con Russia e Cina, una aggressione imperialista che durante la pandemia passa anche sul piano mediatico, leggiamo:

‘’La domanda è: le “fughe di notizie” erano autorizzate dagli spettri del Pentagono alimentando l’immaginazione pubblica sui visitatori dallo spazio? Il Pentagono in realtà non dice cosa crede siano gli UFO, solo che i video sono “autentici”. Il mese prossimo un comitato d’intelligence del Senato riceverà un rapporto dalla Task Force Unidentified Aerial Phenomena (UAP) del dipartimento della Difesa. Ciò sollevava l’interesse pubblico sulla possibilità che la vita aliena violi i nostri cieli con una tecnologia che sfida la fisica molto più degli aviogetti supersonici, e i sistemi di sorveglianza. Mi vengono in mente molte altre domande che suscitano scetticismo. Perché il fenomeno degli UFO o UAP sembra associato solo all’esercito nordamericano? Questo risale a decenni di speculazioni dagli anni ’50, sugli alieni che si schiantarono a Roswell nel New Mexico. Perché solo l’esercito nordamericano pare avere incontri così strani? Perché non l’esercito russo o cinese dalla tecnologia di rilevamento paragonabile a quella dei nordamericani, ma sembra che non abbiano reso pubbliche rivelazioni sugli incontri alieni? Una tale discrepanza non è plausibile a meno che non crediamo che le forme di vita ad anni luce di distanza siano fissate solo cogli Stati Uniti. Questo è l’”eccezionalismo” americano intergalattico!’’ 1

Inoltre questi video sono di scarsissima qualità, opachi e soprattutto i media di regime mescolano le dichiarazioni ‘’autorevoli’’ di ex ufficiali con bufale provenienti da fonti non verificabili. Dai file di Wikileaks emerge che una parte dell’establishment ‘’americano-sionista’’ crede davvero alla veridicità di queste autentiche idiozie: Edgar Mitchell (ex astronauta nell’equipaggio dell’Apollo 14) ha confidato a Podesta come la Santa Sede sia a conoscenza dell’esistenza degli extraterrestri, “Il mio collega cattolico, Terry Mansfield, ci aggiornerà sulla consapevolezza del Vaticano rispetto all’Eti” scrive nel 2015. Un autentico delirio, avvalorato dal braccio destro della Clinton.

Anche in Israele l’eccezionalismo intergalattico torna di moda. L’ex capo della sicurezza spaziale Haim Eshed ha dichiarato al quotidiano israeliano Yediot Aharonot che esisterebbe una ‘’federazione galattica’’ la quale comunica con lo Stato profondo ‘’americano-sionista’’, leggiamo:

“Gli oggetti volanti non identificati hanno chiesto di non rendere pubblico che sono qui, l’umanità non è ancora pronta” 2

Le borghesie imperialiste statunitense ed israeliana stanno delirando? Rispettato docente universitario ed ex astronauta, Eshed ha dato spettacolo ricalcando le assurdità di Q_Anon:

“Gli alieni esistono, c’è una base americana su Marte, esiste un accordo tra Stati Uniti e extraterrestri. E Donald Trump stava per raccontare ogni cosa” 3

Una vera accozzaglia di sciocchezze, riprese dal Giornalismo Comprato europeo (es. Le Iene), ma motivato politicamente: come durante la guerra fredda, USA ed Israele devono distrarre la popolazione dai reali problemi, la transizione dal Welfare State al War State. Ha ragione Cunningham:

‘’L’alimentazione della controversia sugli UFO sembra la classica psyop perpetrata dall’intelligence militare statunitense con l’obiettivo di controllare la popolazione. Il suo scopo è radunare la cittadinanza sotto l’autorità dello stato e far sì che accetti la funzione protettrice dei “nostri” militari. Il grosso guaio è che le psyop degli alieni, a loro volta, rischiano di aggravare paure e tensioni con Russia e Cina. Con tutte le chiacchiere del Pentagono, è più probabile che uno squadrone di F-18 possa scambiare un pallone meteorologico errante all’orizzonte per un velivolo alieno ’’

Il Pentagono vuole la guerra e la CIA potrebbe trasformare l’oggetto volante non identificato in un aero militare russo o cinese. L’UFO non proverrebbe più dallo spazio e il complesso militar-industriale applicherebbe, con cinismo e nella totale indifferenza, la Dottrina ‘’Alba Rossa’’: il confinamento totale per la guerra permanente. Washington prepara la catastrofe.

L’eccezionalismo intergalattico è una psyop dei neoconservatori: Washington e Tel Aviv interlocutori ‘’prescelti’’ dagli alieni per salvare la Terra dal pericolo ‘’socialista’’. Una idiozia (come le fake news sull’Area 51) da terza guerra mondiale a pezzi: la CIA sta portando il popolo statunitense sull’orlo di una crisi isterica.

Fonte foto: Futuro Prossimo (da Google)