La Federazione Russa ha dichiarato guerra ai nazisti neocons

La Federazione Russa non ha dichiarato guerra al popolo ucraino, ma ad un sistema di potere corrotto fondato sull’alleanza strategica fra il nazismo ispirato al pensiero di Julius Evola ed il neoconservatorismo statunitense teorizzato da Leo Strauss. Evola e Strauss, i teorici dell’imperialismo del ventunesimo secolo, esaltando la follia criminale di Hitler (Evola) e dello Stato profondo USA (Strauss) hanno idealizzato l’ingiustizia immaginando un mondo dominato dall’ideologia del Destino Manifesto. Secondo gli sproloqui di Evola e Strauss, poche nazioni ‘’prescelte da Dio’’ avrebbero dovuto instaurare una dittatura globale contro le ‘’razze decadenti’’, annichilendo la classe operaia ridotta in schiavitù nella ‘’società del controllo ’’.

Julius Evola e Leo Strauss, dal razzismo spirituale allo sterminio pianificato

Il barone Julius Evola, in Sintesi di dottrina della razza, non teorizzò nulla di nuovo: il razzismo spirituale era ben radicato nell’ideologia puritana, secondo cui gli anglosassoni avrebbero dovuto scaraventare il mondo nella ‘’guerra eterna’’ fondendosi col sangue dell’aristocrazia occidentale. Le popolazioni dell’est Europa, come le nazioni colonizzate, sarebbero precipitate in un regime di schiavitù permanente; l’imperialismo del ventunesimo secolo dove le guerre provocate dal complesso militar-industriale statunitense, hanno l’obiettivo di far sprofondare le aree periferiche nel caos. Chi sono i seguaci di Leo Strauss, lo ‘’Julius Evola’’ statunitense?

‘’Gli Straussiani e gli Intellettuali newyorkesi, tutti di sinistra, si misero al servizio del presidente di destra Ronald Reagan. Bisogna capire che entrambi questi gruppi in realtà non sono né di sinistra né di destra. Del resto alcuni loro membri hanno transitato ben cinque volte dal Partito Democratico al Partito Repubblicano e viceversa: l’importante è infiltrare il potere, a qualsiasi ideologia appartenga. Abrams divenne assistente del segretario di Stato. Condusse un’operazione in Guatemala, dove mise al potere un dittatore e sperimentò, con ufficiali del Mossad israeliano, la creazione di riserve per indiani maya, per poterne poi adottare il modello in Israele con gli arabi palestinesi (la Resistenza Maya è valsa a Rigoberta Menchú il premio Nobel per la pace). Abrams continuò i suoi soprusi in Salvador e poi, con l’affare Iran-Contras, contro i sandinisti in Nicaragua. Da parte loro gli Intellettuali newyorkesi, ora chiamati Neoconservatori, crearono il Fondo Nazionale per la Democrazia (National Endowment for Democratie – NED) e l’Istituto degli Stati Uniti per la Pace (U.S. Institute of Peace); un dispositivo che organizzò moltissime rivoluzioni colorate, a cominciare dalla Cina, con il tentativo di colpo di Stato del primo ministro Zhao Ziyang e la repressione di piazza Tienanmen che ne seguì.’’ 1

La Federazione Russa, così come l’URSS negli anni ’30 e ‘40, ha dichiarato guerra ad una cerchia di guerrafondai necrotizzati che hanno pianificato la distruzione di tre/quarti del pianeta. L’analista strategico Thierry Meyssan ha contestualizzato le affermazioni del presidente Vladimir Putin: ‘’“Jake” Sullivan e Antony Blinken sistemarono il figlio del vicepresidente Biden, Hunter, nel consiglio di amministrazione di una delle più importanti società di gas, Burisma Holdings, nonostante l’opposizione del segretario di Stato John Kerry. Hunter Biden è un eroinomane che servirà da paravento a una gigantesca truffa a danno del popolo ucraino. Sotto la sorveglianza di Amos Hochstein, il figlio di Biden individuerà parecchi suoi compagni di sballo per farne altri uomini di paglia a capo di diverse società, così da saccheggiare il gas ucraino.’’ (Ibidem) Questi cocainomani sono coloro che Putin ha definito ‘’drogati neonazisti’’. Il Battaglione Azov e Settore Destro, appoggiati dalla lobby della destra israeliana, per otto anni hanno organizzato pogrom anti-russi rilanciando le pratiche delle Squadre d’Assalto di Hitler, un incubo che portò allo sterminio degli ebrei in Europa: il rogo di Odessa (maggio 2014), dove militanti d’orientamento socialista e comunista sono stati bruciati vivi dai neonazisti della Nato, è la Notte dei Cristalli del ventunesimo secolo.

L’obiettivo non sono i civili ucraini: ‘’Kadyrov ha promesso una ricompensa di 500 mila dollari per l’arresto dei comandanti nazisti ucraini venuti a battersi in Cecenia con gli jihadisti dell’Emirato islamico di Itchkeria.’’ 2 Fin dall’inizio dell’aggressione, Settore Destro ha fraternizzato coi wahabiti dello Stato Islamico (ISIS) replicando gli stessi pogrom anti-sciiti comandanti dall’Arabia Saudita in Medio Oriente: gli Stati Uniti in Ucraina e l’Arabia Saudita in Siria hanno legalizzato una follia omicida, a cui Mosca ha dichiarato guerra.

La Russia è stata costretta a reagire, una reazione che secondo l’analista Paul Craig Roberts è nell’ordine della realtà geopolitica:

‘’Per anni ho scritto che la pazienza della Russia con l’Occidente non sarebbe durata per sempre, e che se l’Occidente non avesse smesso di spingere, la Russia avrebbe spinto in senso opposto. Ho detto che più a lungo la Russia aspettava, più fortemente avrebbe dovuto spingere. Ho detto che considerando l’assoluta stupidità di tutto il mondo occidentale, la situazione sarebbe diventata pericolosa. Con la Russia e gli Stati Uniti in allarme nucleare, la situazione è pericolosa. Se i burattini statunitensi in Europa, che governano i loro paesi nell’interesse di Washington, ignorano l’avvertimento di Putin di non interferire nell’operazione di “pulizia della casa ucraina”, potrebbero trovarsi sotto attacco, e allora l’impotente NATO dovrebbe reagire o tacere.’’ 2

L’’’impero della menzogna’’ d’Occidente, appoggiando gli evoliani neocons, ha messo a repentaglio la vita delle popolazioni russofone, umiliandone storia e cultura. Mosca non ha potuto fare a meno di dichiarare guerra agli straussiani (come Thierry Meyssan ha definito i fascisti ucraini).

