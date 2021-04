Navalny contro Assange: ipocrisia e geopolitica dell’indignazione variabile

Nei paesi occidentali ci sono molte persone che non solo chiedono, ma gridano che hanno bisogno di assistenza medica, alcuni di loro non possono più nemmeno urlare, come Assange, ma nonostante tutto, non ricevono aiuto. Concentratevi sulla soluzione dei vostri problemi interni” (Maria Zakharova, portavoce del Ministro degli esteri russo)

La geopolitica dell’indignazione selettiva dell’Elite europeista non perde occasione per palesare ipocrisia, ma soprattutto incompetenza in politica estera (Di Maio ne è un esempio): indignazione per le condizioni di salute (vere o presunte) di Navalny e silenzio assoluto di fronte al lento assassinio del fondatore di Wikileaks, Julian Assange.

Non esiste paragone fra queste due figure: Navalny è un neofascista legato all’establishment USA ed all’ultradestra tedesca, condivide coi neonazisti europei il negazionismo della Shoah e l’odio verso la fede islamica (nella Russia inter-religiosa sono presenti oltre 25 milioni di musulmani). Assange è un giornalista eroico che ha mostrato al mondo i crimini di guerra statunitensi in Medio Oriente, radicalizzando la propria critica alla costruzione di una nuova Architettura di Potere.

Il giornalista Thomas Scripss, sul WSWS, ha attaccato la sinistra zombie rea d’aver ignorato le problematiche inerenti al capitalismo di sorveglianza:

‘’Amnistía Internacional se negó a reconocer a Assange como preso de conciencia durante años, pero se apresuró tanto a aplicarle esta etiqueta a Navalny que se vio obligada a echarse para atrás vergozoamente reconociendo el registro de “discurso de odio” de Navalny unos meses después. El senador del Partido Demócrata de Estados Unidos, Bernie Sanders, ha mantenido un silencio casi total sobre Assange, emitiendo un único tuit en el que se oponía a su acusación en mayo de 2019 y que lograba no mencionar al fundador de WikiLeaks por su nombre. Este lunes tuiteó: “No se equivoquen sobre lo que está sucediendo aquí: el activista Aleksei Navalny está siendo asesinado frente al mundo por Vladimir Putin debido al crimen de exponer la vasta corrupción de Putin. Hay que permitir que los médicos de Navalny lo vean inmediatamente”’’ 2

Con imbarazzo tardivo perfino Amnesty ha dovuto prendere atto della carica antisemita nei discorsi di Navalny, antisemitismo razziale che si converte nel servilismo alle proiezioni internazionali della geopolitica sionista. Assange giornalista eroico; Navalny fascista e basta. La geopolitica dell’indignazione selettiva dei capi di Stato europei (in realtà ci troviamo dinanzi a zerbini dello Stato profondo USA) trova la propria ragione politica nell’aggressione imperialistica al Donbass e nel rigetto degli Accordi di Minsk: Biden ha intenzione di rilanciare la ‘’guerra infinita ‘’ (1) aumentando il numero di truppe mercenarie in Afghanistan e (2) concentrando la presenza militare USA in Siria ed Ucraina. Il ricercatore Nil Malyguine, sul portale progressista Sinistra.ch, ha pubblicato una eccellente analisi sul piano occidentale contro la Federazione russa; leggiamo:

“Oltre alla pressione diplomatica, l’Occidente però non disdegna metodi meno puliti. Negli scorsi giorni l’FSB e il KGB, i servizi segreti rispettivamente russi e bielorussi, hanno annunciato la liquidazione di un tentativo di colpo di Stato in Bielorussia. Dopo una riunione a Mosca, che i partecipanti credevano segreta, sono stati arrestati il politologo Aleksandr Feduta (dotato di doppia cittadinanza bielorussa e statunitense), l’avvocato Jurij Zenkovich, e un gruppo di ufficiali dell’esercito bielorusso la cui identità non è stata ancora rivelata. Come risulta dalle registrazioni fornite dalle cimici, Fedut e Zenkovich pianificavano di organizzare il golpe durante le celebrazioni del 9 maggio (il Giorno della Vittoria), corrompendo alcuni alti esponenti dell’esercito bielorusso. Nelle conversazioni intercettate, i cospiratori esprimono la necessità di eliminare “fisicamente” il presidente Lukashenko. FSB e KGB sostengono che le azioni di Feduta e Zenkovich erano coordinate dai servizi segreti americani. Contemporaneamente, i media e le diplomazie occidentali stanno cercando di rigonfiare il caso Naval’nyj, sperando di provocare disordini di massa in Russia’’ 2

Gli alleati sono disposti a morire per Kiev? Se Trump curava le relazioni commerciali teorizzando l’imperialismo economico del ventunesimo secolo, Biden si comporta come un guerrafondaio in piena demenza senile: ‘’Il 2 aprile il presidente Biden ha chiamato l’omologo ucraino per assicurargli il suo sostegno nel contrasto con la Russia. Secondo l’Atlantic Council, gli avrebbe annunciato la decisione di regalare all’Ucraina un centinaio di aerei da combattimento (F-5, F-16 e E-2C), attualmente dislocati nella base aerea di Davis-Monthan’’ 3. Sproloquia deliri anti-russi, regala armi ed aizza neofascisti: Joe Biden minaccia gli equilibri geopolitici mondiali.

Nei prossimi mesi, lo Stato profondo USA rilancerà la Dottrina sul caos creativo in Siria e sposterà una parte dei tagliagole wahabiti in Ucraina: wahabismo e neofascismo, ritornano le alleanze dell’era Clinton ed Obama. La Nato aggredisce la Russia, l’Ue è già sull’attenti, nonostante ciò sarebbe prematuro morire per Kiev. Quali sono le posizioni della sinistra europea su (1) declinazione neoliberista del Grande Reset, (2) libertà d’espressione e (3) l’agenda di Washington sulla guerra globale. Bernie Sanders, leader spirituale della “sinistra radical” europea, non ha ancora proferito parola contro la detenzione del fondatore di Wikileaks, giornalista pluripremiato ed attivista per i Diritti dell’uomo. La sinistra americanizzata rende inservibile il razzismo della destra e fascisti come Navalny, col radicalizzarsi dello scontro, diventano ‘’utili idioti’’.

L’Ue, schierandosi con Navalny e contro Assange ha intrapreso in lento e doloroso suicidio assistito: l’Europa non sarà mai più una grande potenza, ma un laboratorio della nuova Architettura di Potere. Morire per Kiev è una follia.

Fonte foto: mepiu.it Blog (da Google)