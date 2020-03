Netanyahu, Erdogan e Mohamed bin Salman fuori controllo

L’emergenza mondiale del Corona-virus non ha fermato le manovre imperialiste della Nato contro la Federazione russa, né gli sforzi dei vari dittatori locali intenti a consolidare il loro dominio.

La notte dell’11 marzo le forze della polizia turca, SWAT, hanno fatto irruzione nella Casa della Resistenza del quartiere di Kucuk Amurtlu ad Istanbul per arrestare Ibrahim Gökçek e Helin Bölek, militanti della sinistra di classe, interrompendone lo sciopero della fame. Verranno sottoposti – alla pari dei prigionieri politici palestinesi – all’alimentazione forzata, pratica ritenuta dal diritto internazionale illegale citando il rapporto dello Special Rapporteur on Torture: “Non è accettabile utilizzare minacce, alimentazione forzata o altri tipi di coercizioni fisiche o mentali contro individui che hanno scelto di ricorrere alla risorsa estrema dello sciopero della fame per far valere i propri diritti” 1. Il dittatore Erdogan, umiliato in Siria dai presidenti Assad e Putin, sta cercando di recuperare consenso pompando la propaganda antisocialista e antinazionalista, del resto i predicatori della Fratellanza Musulmana considerano questa pandemia un castigo divino rivolto all’atea Repubblica popolare cinese.

Gli oscurantisti si tengono per mano. Il rabbino israeliano, Meir Mazuz, ultrasionista ed omofobo, ha definito la pandemia una castigo divino contro il Gay Pride 2. Durante l’intervista concessa al quotidiano Israel Hayom, ha (quasi) elogiato la Confraternita dei Fratelli Musulmani che – seguendo lo sproloquio – avrebbe impedito nei paesi arabi la diffusione di questa ‘’inclinazione malvagia’’. In Israele, Mazuz è il capo del Kiseh Rahamim yeshiva a Bnei Brak; non stiamo parlando d’un pazzo isolato, ma dell’autorità politico-religiosa (sefardita) legata alla peggiore tradizione fascio-sionista.

Jihadismo e sionismo religioso: organizzazioni politiche o ideologie? Erdogan e Netanyahu fanno combaciare l’accettazione di Islam ed Ebraismo politico col diritto alla cittadinanza. In Turchia si oppongono i nazionalisti mentre Israele vede l’opposizione delle forze progressiste, ciononostante Washington spalleggia gli oscurantisti. Per Netanyahu è soltanto una cinica questione di potere; stabilire nuove sfere d’influenza e, qualora fosse necessario, scatenare la guerra infinita.

Il progetto di Erdogan ricalca il delirio d’onnipotenza di Selim I, tiranno ottomano soprannominato ‘’il crudele’’. Netanyahu, esaltato dalla megalomania del dittatore turco, persegue il piano del filo-nazista Jabotinsky; edificare il Grande Israele annichilendo la nazione panaraba. Ankara ha pianificato una spaventosa pulizia etnica anti-armena (ne verrebbero cacciati oltre 100.000), mentre Netanyahu dà mano libera ai cecchini-cacciatori sul confine di Gaza. Le sette di riferimento applaudono, i Giornalisti Comprati manipolano la verità ed occultano – come durante il genocidio armeno – la verità.

I soldati israeliani si comportano come assassini Il giornalista Gideon Levy, su Haaretz, ritrae l’anima nera dei volenterosi carnefici di Netanyahu:

“Hanno disabilitato fisicamente le loro vittime, ma le loro stesse disabilità sono molto più gravi. Le loro anime sono completamente devastate. Non saranno mai più individui morali. Sono un pericolo per la società. Hanno perso la loro umanità, se mai l’hanno avuta, sparando dai terrapieni di fronte alla Striscia di Gaza. Sono i figli dei nostri amici e gli amici dei nostri figli, i giovani che abitano nell’appartamento di fronte. Sentite come parlano’’ 3

Le disabilità permanenti di migliaia di giovani, faranno sì che lo stato-colonia palestinese sia una riserva etnica senza assistenza sociale. Una gioventù mutilata, là dove il Corona-virus non è arrivato e forse – dato l’isolamento – non arriverà mai.

Levy riporta diverse testimonianze (‘’sentite in che modo si esprimono):

“L’obiettivo è quello di causare un danno minimo all’incitatore, in modo da fargli smettere di fare quello che sta facendo. Quindi, come minimo, proverei a mirare ad un punto più carnoso, nella regione muscolare.” Ancora non vi basta? “Se, per errore, colpisci l’arteria principale della coscia anziché la caviglia, o hai sbagliato di proposito o non dovresti essere un cecchino. Ci sono cecchini, non molti, che ‘scelgono’ di fare errori.”

“Lasciatemi abbattere, anche solo per una volta, un ragazzo di 16 anni, magari anche di 14, ma non con un proiettile in una gamba, datemi il permesso di aprirgli la testa di fronte a tutta la sua famiglia e al suo intero villaggio. Lasciatelo sputare sangue. E poi, forse, per un mese non dovrò farmi altri 20 ginocchi.” (Ibidem)

L’emergenza sanitaria a Gaza è spaventosa; ogni cecchino deve invalidare almeno 20 palestinesi, una popolazione inerme sulla sedia a rotelle. La follia di Netanyahu è razionale dinanzi ai calcoli del complesso militar-industriale e, forte del vassallaggio di Trump, non si fermerà. I numeri sono pazzeschi: 200 morti e 8000 feriti. L’imperialismo è cacciatore, citando Ernesto Guevara: ‘’è il carnefice più rispettato del mondo ’’. Mentre l’occidente si è smarrito in una bolla mediatica, la Dottrina neocons sul caos creativo prosegue.

Quale sarà la prossima nazione ad essere distrutta? L’Arabia Saudita sprofonda nell’incubo. Scrive Thierry Meyssan: ‘’Questa settimana sono stati tirati missili contro il palazzo reale di Riad. Il principe Mohamed bin Salman (detto MBS, 34 anni) ha fatto arrestare lo zio, il principe Ahmed (70 anni), e il suo concorrente ed ex principe ereditario, Mohamed bin Nayef (60), così come molti altri principi e generali. La provincia sciita di Qatif, dove già diverse città sono state rase al suolo, è stata isolata. Il prezzo del petrolio è crollato a 31 dollari il barile, minacciando la vitalità dell’industria del petrolio di scisto USA’’ 4. MBS, maestro squartatore amico intimo di Donald Trump, reagirà a suon di carneficine. E i media di regime? Tutto tace. Davanti all’imperialismo del ventunesimo secolo, il Corona-virus non è sufficiente.

https://www.anti-imperialistfront.org/ibrahim-gokcek-e-helin-bolek-sono-stati-rapiti-dalle-squadre-swat/

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-un_rabbino_israeliano_afferma_che_lepidemia_di_coronavirus__una_punizione_divina_per_le_parate_del_gay_pride/82_33511/

https://comedonchisciotte.org/lesercito-israeliano-non-ha-dei-cecchini-al-confine-con-gaza-ha-dei-cacciatori/

https://www.voltairenet.org/article209442.html

Fonte foto: Globalist (da Google)