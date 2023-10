Orwell, Israele e la costruzione di una società basata sulla ‘’Grande Bugia’’

Il regime global-fascista israeliano ha esteso la dottrina della ‘’guerra eterna’’ al Medio Oriente, riaffermandosi, con Kiev, come Laboratorio d’una nuova Architettura di potere. Il fascismo tradizionale è stato superato: Tel Aviv e Kiev rappresentano un nuovo modo d’intendere l’imperialismo, scatenando guerre combattute non per essere vinte, ma per gettare intere aree geografiche nel caos. Il nemico non è più (soltanto) il Socialismo, ma l’idea stessa di Civiltà.

Israele sta emulando la violenza nazista, consumando una Notte dei Cristalli su larga scala:

‘’I morti a Gaza sono finora circa 3.500, i feriti circa 15.000. Data la mancanza di medicinali e attrezzature mediche a causa dell’embargo israeliano, la maggior parte dei feriti è destinata a morire. Si aggiungono a questi oltre 1.300 dispersi rimasti sepolti sotto le macerie, tra cui 600 bambini. Mentre proseguono i bombardamenti, che hanno colpito anche un ospedale provocando centinaia di vittime, il comando israeliano ha ordinato a un milione di palestinesi, la metà della popolazione di Gaza, di evacuare la parte settentrionale per ammassarsi a sud. Intanto l’esercito israeliano invia altri carrarmati ai confini di Gaza in vista di un’invasione su larga scala.’’ 1

Il “giornalismo-professionista” tace sulla sperimentazione delle armi di nuova generazione, prima di tutto l’utilizzo del fosforo bianco; il fosforo bianco provoca gravi ustioni, spesso fino alle ossa, danni invalidanti che permangono per tutta la vita. Il giornalista investigativo Seymour Hersh ha rivelato come Tel Aviv vorrebbe utilizzare una nuova bomba per lo sterminio della popolazione palestinese:

“Gli attuali pianificatori di guerra israeliani sono convinti, mi ha detto un’insider, che la versione aggiornata dei JDAM con testate più grandi penetrerebbe abbastanza in profondità nel sottosuolo prima di esplodere – da trenta a cinquanta metri – con l’esplosione e l’onda sonora risultante” 2

Il nome di questa operazione è Operazione H, ed è stata descritta da Hersh fin dal 1991. Intanto Gaza è una Hiroshima, senza l’utilizzo d’armi nucleari. Netanyahu parla il linguaggio di Hitler, mentre il deep state fascio-sionista agisce con lo spirito della Gestapo. L’anglosfera applaude silente; Tel Aviv sta mostrando ai proletari europei il futuro da incubo che li aspetta. Dopo aver decentrato all’estero i tecnici del Mossad (es. in America Latina, Ucraina e nel conflitto azero-armeno) con la (folle) pretesa di creare un ‘’impero lungo ’’, Israele ha dovuto fare i conti con l’incapacità dell’IDF di controllare il territorio in una ‘’guerra convenzionale’’; la ‘’guerra irregolare’’ è l’ultimo rifugio dei vigliacchi.

Israele per sopravvivere ha bisogno di rendere la verità irrilevante

Non è la prima volta che Israele distrugge gli ospedali palestinesi; l’esercito israeliano perde nella guerra ‘’di terza generazione’’, ma uccide donne e bambini innocenti. Non uccidere per errore, ma per orrore, come scriveva Edoardo Galeano. I media che denunciano i crimini sionisti vengono attaccati e riempiti di fango in quanto ‘’antisemiti’’, una accusa infamante che ha messo al bando dal giornalismo-professionista analisti moralmente integri. Il Premio Pulitzer Chris Hedges scrive:

“Porto le cicatrici delle bugie vomitate da Israele e dalla sua lobby.’’ 3

Il regime global-fascista israeliano persegue l’obiettivo di accelerare la transizione al capitalismo ‘’modello’’ 1984, una distopia dove la ‘’Grande Bugia’’ diventa verità. L’idea stessa di Umanità, per l’élite anglo-sionista egemone a Davos, è antiquata; da questo punto di vista la tragedia palestinese è un riflesso del destino che ci aspetta. Chris Hedges fa un interessante parallelismo fra la dittatura globalista israeliana e 1984:

‘’George Orwell nel suo romanzo “1984” chiamava la Grande Bugia “bispensiero”. Il bispensiero usa “la logica contro la logica” e “ripudia la morale pur rivendicandola”. La Grande Bugia abolisce le sfumature, le ambiguità e le contraddizioni che possono affliggere la coscienza. È progettata per creare dissonanza cognitiva. Non ammette zone grigie. Il mondo è bianco e nero, buono e cattivo, giusto e ingiusto. La Grande Bugia permette ai credenti di trovare conforto – un conforto cercato disperatamente – nella loro superiorità morale, anche tramite il ripudio di ogni tipo di moralità. La Grande Bugia alimenta quello che Edward Bernays chiamava “il compartimento a prova di logica dell’adesione dogmatica”. Tutta la propaganda efficace, scrive Bernays, mira e si basa su queste “abitudini psicologiche” irrazionali.’’ (Ibidem)

Israele sopravvive a suon di menzogne (continua Hedges):

‘’Nel 2022, il Primo Ministro israeliano, il Ministro degli Esteri, il Ministro della Difesa e il portavoce delle Forze di Difesa israeliane (IDF) avevano immediatamente attribuito la responsabilità dell’uccisione della giornalista di Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, a combattenti palestinesi. Israele aveva diffuso il filmato di un miliziano palestinese che avrebbe sparato e ucciso la giornalista, che indossava un giubbotto antiproiettile e un elmetto con la scritta “PRESS”.’’

‘’Questa menzogna era stata portata avanti fino a quando un filmato esaminato da B’Tselem, il Centro israeliano per i diritti umani nei Territori occupati, aveva permesso la localizzazione dell’uomo armato palestinese ritratto nel video. L’organizzazione per i diritti umani aveva scoperto che il video era stato girato in un luogo diverso da quello in cui Shireen era stata uccisa.’’

‘’Qualche mese dopo, Israele aveva ammesso che c’era una “forte possibilità” che un soldato israeliano avesse ucciso la giornalista per sbaglio, ma, a quel punto, non c’erano più proteste di piazza, la rabbia per l’uccisione della giornalista era scemata e il suo omicidio sta stato ampiamente dimenticato.’’

Gli analisti che smascherano le menzogne israeliane, invece, devono provare il dolore inferto dalla persecuzione della lobby: l’isolamento, le calunnie, la messa al bando dalla società (in)civile e la disoccupazione. Aveva ragione Orwell ‘’non esistono eroi nel dolore’’, quindi la distopia immaginata dal grande scrittore britannico, adesso, è al servizio di Tel Aviv. Israele è l’epicentro della società della sorveglianza, un capitalismo ben più cinico ed aggressivo basato sulla percezione dell’altro come malattia. L’Umanità è antiquata.

