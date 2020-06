Come Trump ha arruolato il cospirazionismo contro la rivolta afroamericana

Le rivolte spontanee contro l’amministrazione Trump – al di là dei tentativi di sviarle – rappresentano una legittima reazione delle minoranze etniche, per lo più afroamericani, dinanzi allo strapotere del Governo Ombra: multinazionali, Wall Street, Padronato, CIA e FBI. Le inchieste giornalistiche smentiscono la tesi sulla contrapposizione di Donald Trump allo stato profondo e spingono gli analisti a formulare nuove previsioni sulla nascita di una nuova Architettura di Potere.

Donald Trump ed il neofascismo evangelico

Al contrario di quello che pensano giornalisti solitamente ben informati (es. Thierry Meyssan), Trump utilizza gli stessi strumenti di spionaggio della fazione ‘’cosmopolita’’ della borghesia imperialista USA, lo strozzinaggio non è l’unico strumento di cui dispone. Il giornalista pluripremiato Max Blumenthal, direttore di The Grayzone è riuscito ad ottenere documenti che rivelano precedenti sconosciuti sulla tortura psicologica ai danni del giornalista australiano Julian Assange, il giornale l’Antidiplomatico ha pubblicato l’intervista rilasciata da Blumenthal al canale russo Sputnik. Leggiamo:

‘’Quello che ho di nuovo in questa indagine per The Grayzone sono i dettagli del rapporto tra Las Vegas Sands, la società di proprietà del magnate mega-donatore repubblicano ultra-sionista Sheldon Adelson, l’amministrazione Trump, la CIA e UC Global.

E mostro il ruolo centrale di figure che sono direttori del team di sicurezza esecutivo di Sheldon Adelson a Las Vegas Sands nel ruolo di intermediari, apparentemente tra l’intelligence americana e UC Global, incluso qualcuno che ha lavorato in precedenza come vicedirettore del servizio segreto che è stato elogiato dalla CIA per il suo lavoro, Brian Nagel. Inoltre, Zohar Lahav, che è il vicepresidente del gruppo di protezione esecutivo di Sheldon Adelson nella gestione di David Morales su base giornaliera.

[È] abbastanza ovvio. Sheldon Adelson non è molto interessato a Julian Assange. È interessato a Israele e alla sua propria fortuna.

Quindi, perché stava succedendo questo? Perché è iniziato non appena Trump è entrato in carica a gennaio 2017? Sembra che Las Vegas Sands stia facendo un favore all’amministrazione Trump e in particolare al direttore della CIA Mike Pompeo, che è uno stretto alleato di Sheldon Adelson.

Mi concentro su questa relazione. E fornisco anche nuovi dettagli con la testimonianza del testimone – protetta – che è emersa in questa corte spagnola, sul rapporto con ciò che questi testimoni descrivono come intelligence americana, o che David Morales di UC Global chiamava “amici americani”, e questa operazione, che consisteva non solo nello spionaggio illegale di Assange e dei suoi avvocati e giornalisti statunitensi, e persino di un membro del Congresso americano, ma anche di un’apparente rapina e altri crimini, che meritano di essere indagati ulteriormente dal tribunale’’ 1

Trump è un sociopatico pronto a tutto pur di difendere Israele ed assecondare le psicosi guerrafondaie di Netanyahu. Non ci sono differenze strutturali fra il suo servilismo filo-israeliano e quello dei Clinton, cambia soltanto la proiezione geopolitica da europeista e russofoba (Clinton) ad anti-cinese ed anti-iraniana (Trump). Chi pensa di scegliere il ‘’male minore’’, si dimentica di scegliere comunque il male. Il giornalista Chris Hedges ci ha spiegato entrando nel merito delle questioni sociologiche la strategia di Trump: fronteggiare i ‘’democratici’’ infiltrando le istituzioni con predicatori allucinati da deliri oscurantisti. ‘’Big non mangia Big’’ diceva Bordiga, prima o poi i due poli egemonici dell’Elite troveranno un punto d’accordo: schiacciare le mobilitazioni popolari, salvando il Governo Ombra (fascisti e multinazionali). Il nazismo-cristiano dell’Alt Right ha nomi e cognomi.

‘’Trump ha riempito di fascismo cristiano il suo vuoto ideologico. Ha elevato membri della destra cristiana a posizioni di spicco, tra cui Mike Pence alla vicepresidenza, Mike Pompeo a segretario di stato, Betsy DeVos a segretaria all’istruzione, Ben Carson a segretario allo sviluppo residenziale e urbano, William Barr a procuratore generale, Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh alla Corte Suprema e la tele-evangelista Paula White alla sua Iniziativa su Fede e Opportunità. Cosa più importante, Trump ha concesso alla destra cristiana diritto di veto e di nomina su posizioni governative chiave, specialmente nei tribunali federali. Ha insediato 113 giudici distrettuali su un totale di 677, 50 giudici di corte d’appello su 179, e due giudici della Corte Suprema statunitense su nove. Tutti i giudici sono stati, in effetti, scelti dalla Federalist Society e dalla destra cristiana. Molti degli estremisti che costituiscono i nominati nella magistratura sono stati classificati come inadeguati dall’American Bar Association, la più vasta coalizione non schierata di avvocati del paese. Trump si è mosso a mettere al bando i migranti mussulmani e ha revocato leggi sui diritti civili. Ha mosso guerra ai diritti riproduttivi limitando l’aborto e togliendo finanziamenti alla Planned Parenthood [Genitorialità pianificata]. Ha rimosso i diritti dei LGBTQ. Ha abbattuto la parete tra chiesa e stato revocando l’Emendamento Johnson, che vieta alle chiese, che sono esentasse, di appoggiare candidati politici. I suoi nominati nel governo usano regolarmente censure bibliche per giustificare una serie di decisioni politiche, tra cui la liberalizzazione ambientale, la guerra, i tagli fiscali e la sostituzione di scuole pubbliche con scuole parificate, un’azione che consente il trasferimento di fondi federali per l’istruzione a scuole private “cristiane”’’ 2

Se i Clinton rappresentano la fase di globalizzazione del “fascismo” USA, Trump ha cercato di riportare il totalitarismo dell’Elite all’interno dei confini dell’isola-mondo ripristinando il ‘’mito’’ antico dell’America profonda. Una narrazione fatta di eccidi, pogrom, colonialismo interno ai danni dei nativi americani a suo tempo sterminati, dai linciatori puritani, a decine di milioni. Non c’è nulla di eroico nella storia nord-americana; nessuna rivoluzione, nessuna sovranità da rivendicare nei confronti di potenze occupanti. Gli USA sono la nazione che non c’è: Impero dalla nascita.

USA: un movimento popolare contro un governo reazionario

La brutalità della polizia ‘’trumpista’’ non è dissimile dalla prassi assassina dei marines che, nel 2010, si divertivano ad uccidere i civili iracheni. Documenta il sito d’inchiesta giornalistica WSWS (World Socialist Web Site):

“Un video ampliamente compartido publicado el sábado por la noche por Tanya Kerresen, que estaba sentada en su porche aproximadamente a las 9:30 p.m., muestra una línea de policías militarizados y soldados de la Guardia Nacional con una escolta de Humvees repartidos por toda la calle. Mientras caminan por la calle, el video recoge gritos de los soldados que gritan: “¡Entren!”

Kerresen continuó filmando mientras el convoy se acercaba. Una vez que las tropas se pararon frente a su casa, se escuchó a un soldado gritar: “¡Light ‘en up [Enciéndelos]!” seguido de granizo de rondas de pintura, una de las cuales golpeó a Kerresen.

La misma frase, “Light ‘em up” fue utilizada por los pilotos de helicópteros de combate estadounidenses Apache en Irak antes de asesinar a niños y periodistas, como fue capturado por el video “Asesinato colateral” publicado por Wikileaks en 2010’’ 3

Traduzione: ‘’Un video ampiamente condiviso pubblicato sabato sera da Tanya Kerresen, che era seduto sulla sua veranda alle 21:30 circa, mostra una fila di poliziotti militarizzati e soldati della Guardia Nazionale con una scorta di Humvees sparsi per la strada. . Mentre camminano per la strada, il video raccoglie le grida dei soldati che urlano “Vieni!”

Kerresen continuò a girare mentre il convoglio si avvicinava. Una volta che le truppe si fermarono davanti a casa sua, si udì un soldato che gridava: “Accendi [accendile]!” seguito da una grandinata di colpi di vernice, uno dei quali ha colpito Kerresen.

La stessa frase “Light up” è stata usata dai piloti di elicotteri da combattimento americani Apache in Iraq prima di uccidere bambini e giornalisti, catturata dal video “Assassinio collaterale” pubblicato da Wikileaks nel 2010’’.

Chi parla di ‘’rivoluzione colorata’’ contro Trump legge il copione scritto da Steve Bannon. Nel 1998, il professor Igor Panarin ex direttore del KGB, sosteneva che gli USA non sarebbero sopravvissuti a lungo all’URSS. Secondo Thierry Meyssan lo smembramento non sarebbe avvenuto perché ‘’fu interrotto dagli attentati dell’11 Settembre e dal progetto dei presidenti Bush figlio e Obama’’ 4. Lo stesso analista francese, oggi, lo ritiene (quasi) inevitabile. Gli Stati Uniti vanno verso la catastrofe?

Fonte foto: Agenpet (da Google)