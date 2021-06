“Virus cinese”, UFO e “nazi- extraterrestri”: Joe Biden a lezione dai nazisti

La teoria del ‘’Laboratorio’’ di Wuhan e la tesi paranoica sull’invasione aliena servono allo Stato profondo USA per occultare il rilancio della ‘’guerra infinita ‘’, terminata la parentesi di Donald Trump. I giornalisti appartenenti al centro-sinistra euro-atlantico, i ‘’cacciatori di bufale’’ che deridono il giornalismo d’inchiesta sulla strategia della tensione, l’11/9 e l’imperialismo di Davos (trame reali del Deep State), hanno trovato la loro Q_Anon coi tacchi a spillo.

La tesi sul ‘’Laboratorio’’ di Wuhan ed il ‘’virus cinese’’ non si limita a rafforzare i falchi sinofobi, ma nasconde la titolarità statunitense della stragrande maggioranza dei Laboratori P4 dove si trasformano i virus nella peggiore versione di se stessi. Del resto, potrebbe essere stata la stessa CIA – eludendo il governo cinese (la Cina, contrariamente a quanto si crede, non è un blocco monolitico e le autorità di Wuhan potrebbero aver subito pressioni esterne o essere state corrotte) – a convertire il Laboratorio di Wuhan in un Laboratorio P4 e sempre l’intelligence statunitense, da decenni, ha pianificato un ipotetico attacco biochimico contro la Repubblica Popolare Cinese. Le bufale, se sciorinate dai media ‘’democratici’’ diventano rivelazioni, proprio qualche giorno fa il Premio Pulitzer Glenn Greenwald intervenne:

‘’È sbalorditivo quanto velocemente, nei settori tradizionali, questo sia passato da “folle teoria del complotto che va censurata su Internet come disinformazione dannosa” a “possibilità seria e plausibile per la quale esistono prove razionali” 1

Di razionale, fino ad ora, abbiamo diversi documenti che attestano la corsa degli scienziati-spia statunitensi, inglesi e soprattutto israeliani (mai russi e quasi mai cinesi) alla modifica dei virus, approccio metodologico basato sui precedenti storici che ci obbliga a respingere le ‘’fake news’’ del Pentagono:

“La teoria della “fuga da laboratorio” è simile alla prima affermazione sulle armi di distruzione di massa, speculazione priva di prove promossa da un’amministrazione neocon estremamente ostile al Paese “colpevole” in questione’’ (Ibidem)

Come avevo ampiamente previsto su L’Interferenza e nella mia inchiesta giornalistica, All’ombra del Covid-19. Deep State e Alt Right. Vecchie e nuove elite in cerca di potere (Susil Edizioni), Joe Biden è di gran lunga più velenoso di Donald Trump: la ‘’sinistra’’ governa utilizzando la propaganda dei “nazisti-evangelici” occultandone le ragioni geopolitiche.

UFO, invasione aliena e deliri dell’Elite

La fascinazione per l’Ufologia nacque nella Germania hitleriana e venne sviluppata dall’estrema destra statunitense. Nel 1978, il diplomatico cileno Miguel Serrano, nazista esoterico col culto del generale Pinochet, scrisse Adolf Hitler, el último avatara in cui sostiene che Hitler era l’incarnazione del Dio indù Kalki in contatto telepatico con gli Dei dell’Iperborea, divinità nascoste in una base sotterranea dell’Antartide. Serrano predisse come Hitler, sostenuto da una flotta UFO, sarebbe risorto per guidare la restaurazione del IV Reich.

Il negazionista della Shoah Ernst Zundel, negli anni ’70, creò la Casa Editrice Samisdat rivolgendosi alla comunità degli ufologi. La trovata commerciale di Zundel andava ben oltre il limite della follia: organizzò una spedizione-viaggio per ritrovare la base sotterranea dei nazisti nell’Antartide, vendendo pacchetti-viaggio a 9999 dollari a persona (bufala ammessa dallo stesso Zundel anni dopo).

E’ nella cattolicissima Spagna del generale Francisco Franco che si è formato politicamente il maggior divulgatore di notizie sugli UFO, Antonio Ribera, il quale nel suo libro I dodici triangoli della morte avanzò l’ipotesi che molti presunti “extraterrestri” erano in realtà nazisti, nascosti in Antartide per confondere i testimoni 2. Il presidente Biden, sostenuto dagli Antifa e dal centro-sinistra Ue contro il ‘’fascista’’ Trump, in questi giorni sta sproloquiando come Ernst Zundel: imperialismo intergalattico.

Negli archivi della letteratura giornalistica troviamo diverse dichiarazioni, quasi tutte inoppugnabili, le quali ci aiutano a ricostruire le conflittualità inter-imperialiste, di oggi e di ieri. Il capitano Edward J. Ruppelt, a capo del Progetto Blue Book dell’aeronautica statunitense, nel 1956 rilasciò la seguente dichiarazione:

“Alla fine della seconda guerra mondiale, i tedeschi stavano sviluppando molti tipi innovativi di aerei e missili balistici. La maggior parte dei progetti si trovavano per lo più allo stadio preliminare, ma si trattava degli unici velivoli conosciuti che avrebbero potuto anche solo avvicinarsi alle prestazioni degli oggetti di cui riferiscono gli osservatori degli UFO’’

Il complesso militar-industriale è di fatto mezzo-folle, ma le teste d’uovo del Pentagono pianificano: dietro l’invenzione dell’invasione aliena si nasconde il piano ‘’americano-sionista’’ di conquista dell’Eurasia e molto presto, l’oggetto volante non identificato potrebbe diventare un aero militare russo. Washington manipola la popolazione mondiale, delira come i negazionisti degli anni ’70 e rilancia un argomento caro a Miguel Serrano: l’invasione aliena.

Le ‘’rivelazioni’’ sugli UFO e la tesi sul ‘’Laboratorio’’ di Wuhan vengono presentate come ‘’scoop’’ da giornalisti attratti dalle ‘’tesi del complotto ’’, nonostante ciò, nell’epoca dello spionaggio pan-imperialista, non indeboliscono il potere e semmai rafforzano la richiesta di controllo: l’Ufologia è la fase terminale dell’imperialismo, il capitalismo di sorveglianza. I media avranno un nuovo Trump, Q_Anon è l’agonia mortale del mondo unipolare, la fine di un’era.

http://aurorasito.altervista.org/?p=17547

https://blacksun-sole-nero.net/miguel-serrano-ufo-antartide-terra-cava-iperborea/

Fonte foto: Prima Pagina News (da Google)