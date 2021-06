Alle soglie del “Grande reset”

La crisi pandemica non ha fatto altro che peggiorare le condizioni economiche, sociali ed esistenziali delle classi lavoratrici, cioè della maggioranza delle persone, quelle che non hanno beni al sole e la mattina devono alzarsi per andare a lavorare, quando un lavoro ce l’hanno, o per cercare di procurarselo, quando non ce l’hanno. Assisteremo nei prossimi anni ad un grande processo di ristrutturazione del sistema capitalista a livello mondiale che non promette nulla di buono per le classi popolari e subordinate.

La crisi pandemica non ha fatto altro che peggiorare le condizioni economiche, sociali ed esistenziali delle classi lavoratrici, cioè della maggioranza delle persone, quelle che non hanno beni al sole e la mattina devono alzarsi per andare a lavorare, quando un lavoro ce l’hanno, o per cercare di procurarselo, quando non ce l’hanno. Assisteremo nei prossimi anni ad un grande processo di ristrutturazione del sistema capitalista a livello mondiale che non promette nulla di buono per le classi popolari e subordinate.

La crisi pandemica non ha fatto altro che peggiorare le condizioni economiche, sociali ed esistenziali delle classi lavoratrici, cioè della maggioranza delle persone, quelle che non hanno beni al sole e la mattina devono alzarsi per andare a lavorare, quando un lavoro ce l’hanno, o per cercare di procurarselo, quando non ce l’hanno. Assisteremo nei prossimi anni ad un grande processo di ristrutturazione del sistema capitalista a livello mondiale che non promette nulla di buono per le classi popolari e subordinate.