La bandiera rossa e quella arcobaleno

La bandiera rossa, simbolo storico di tutte le Sinistre (con l’eccezione di quella anarchica che era rossa e nera) è stata gradualmente sostituita con quella arcobaleno.

Capisco e condivido (perché è anche la mia) l’esigenza di modernizzarsi, di entrare in una relazione dialettica con la realtà in costante mutamento, ma non quella di smarrire completamente le proprie origini storiche, le proprie ragioni fondanti. E i simboli hanno proprio questa importante funzione. Ricordare sempre chi siamo, perché siamo nati, da dove veniamo e in quale direzione cerchiamo di andare. In parte, ma solo in parte, anche questi possono cambiare, sia chiaro. Ad esempio la falce e il martello (con il sole e il libro per i socialisti) rappresentava un mondo che in larga parte è mutato e oggi gli operai e i contadini ai quali quel simbolo si riferiva, per lo meno nel mondo occidentale, non rappresentano più la maggioranza della popolazione.

Ma il colore rosso della bandiera simboleggia, a mio modesto parere, una visione del mondo oltre che una storia. Cambiare bandiera (l’espressione è usata, non a caso, in senso dispregiativo) significa voltare completamente pagina, in taluni casi rinnegare. Ed è sempre stato così nella storia, vale per le ideologie, i movimenti politici e gli stati nazionali. L’Italia è passata dalla monarchia sabauda all’età liberale, al fascismo, al quarantennio a guida democristiana e infine alla cosiddetta Seconda Repubblica, ma non ha mai modificato i colori della sua bandiera. E questo vale per la Francia, la Gran Bretagna e tanti altri stati dell’Europa e non solo. Non è un caso che la Russia abbia cambiato bandiera, dopo il crollo dell’URSS.

La Sinistra, che non è uno stato né una nazione ma, con le dovute differenze e nelle sue più svariate articolazioni, dovrebbe rappresentare una visione del mondo, ha cambiato bandiera (e anche sostanza, ovviamente…). Ha cambiato non solo i simboli ma anche lo sfondo, dal rosso all’arcobaleno. Quello stesso identico arcobaleno con il quale, in occasione dei gay pride, vengono colorate la Casa Bianca e Buckingham Palace.

Lascio a voi giudicare se tutto ciò abbia rappresentato un passo in avanti in quel pur necessario processo di modernizzazione oppure una clamorosa resa al nemico.

