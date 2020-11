Ciò che suscita meraviglia nella copertina del settimanale L’Espresso nella quale viene indicato come ultimo intellettuale il fumettista Zerocalcare non è da ricercare nel riconoscimento dello status di intellettuale a un autore leggero. Il termine in questione può essere utilizzato con innumerevoli sfaccettature e muta significato a seconda del contesto nel quale viene inserito. Non si ravvisa quindi alcun peccato di blasfemia. Al contrario lo stupore emerge quando viene definito come “l’ultimo intellettuale”. Qui l’Espresso sembra manifestare le proprie reali intenzioni. Nel momento in cui utilizza questa parola assegna all’autore un compito ingrato perché lo inserisce in un contesto di alta cultura. La definizione di ultimo assume un significato storico. Ultimo in quanto obbedisce a una funzione sociale di arricchimento del dibattito culturale, letterario, filosofico. Automaticamente il pubblico è costretto a stabilire un ordine di grandezza che permette di accostare Zerocalcare ai grandi intellettuali del passato, capaci di interpretare a loro modo interi periodi storici o che si sono interrogati sulla complessità della vita umana o della società. Con il termine “ultimo” non si vuole contestualizzare l’autore in un ordine temporale. Non è l’ultimo tra i tanti. E’ l’ultimo che abbiamo.