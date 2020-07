Ci sono tanti tipi di pesce azzurro…

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

Sbagliato credere che le sardine siano il solo pesce azzurro. Vi sono anche gli sgombri, i maccherelli, i sugheri, le fichemaschie ed altre tipologie.

Il pesce azzurro è un prodotto sano ed economico, ultimamente rivalutato ed è ricco di OMEGA 3. Purtroppo altrettanto non si può sostenere nella sua diciamo……allegoria politica. Nel paese di ACCALAPPIACITRULLI, dove almeno 4 italiani su 10 vivono nel passato e credono ancora di essere nel 1945, nonostante subiscano, almeno in maniera consistente dal 1992, dopo una preparazione che risale alla seconda parte del 1978, il peggio del peggio in ogni campo.

Roma Capitale è in un certo senso la sintesi spettacolare di tale tendenza. Cio’ che è avvenuto a Roma, dovrebbe suggerire ai suoi abitanti di confermare la Sindaca uscente almeno per un altra tornata. Di contro, le vecchie superstizioni ideologiche diventano la panacea per deviare l’attenzione dalla situazione concreta. Niente giova meglio alla SUBURRA ed a MAFIA CAPITALE che la trasversalita’ degli interessi, da chi ruba una tanica di gasolio ad una azienda Pubblica, a chi ha lucrato sulla assistenza o la monnezza….a chi ha permesso una cementificazione selvaggia, un vero sacco nell’Urbe devastando l ‘agro romano, salvo ora le propagande della green economy. Conclusione: per salvare il lungo processo di pulizia, ordine e rinnovamenti che la giunta Raggi tra .mille sabotaggi e comprensibili errori e limiti comunque ha intrapreso, bisogna sconfiggere il bipolarismo. Ma mentre è comprensibile che la Destra voglia riprendersi Roma, è infame e perverso ogni appoggio, cioè al PD partito piano del peggiore liberismo e subalternità al Sovrastato UE, che ci chiede ancora di tagliare pensioni e lavoro! A meno che non si rientri nella ampia categoria delle camarille e nella corte dei miracoli che è tenuta in vita dal sistema di potere che si è alternato a Roma dal 1993 AL 2016, dopo la costruttiva parentesi delle antiche giunte di sinistra tra il 1976 ed il1985. Non esistono solo le sardine, quindi, ma tanti tipi di pesce azzurro che nuotano nell’acqua del PD e della restaurazione di SUBURRA e degli interessi particolari su quelli PUBBLICI E GENERALI. Bisogna prosciugare le acque dove nuotano ed impedire il tentativo dello sbarramento al possibile ballottaggio della giunta uscente, che tanti tipi di pesce azzurro possono contribuire ad ottenere. La questione morale deve andare al passo con quella sociale. Difendiamo la Raggi contro il ritorno di SUBURRA e del bipolarismo.