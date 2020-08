Fronte politico costituzionale: perchè?

Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

I compiti basilari e gli obiettivi concreti nella fase

-USCIRE DALLE SUGGESTIONI MOVIMENTISTE, di generica

sollevazione o sovraniste elitarie e minoritarie o radical settarie di sinistra.

La sparizione elettorale da oltre un decennio della cosiddetta sinistra radicale ed il successivo e temporaneo avvento del successo pentastellato in Italia sono fatti che nascono da lontano.

La sconfitta del movimento dei Lavoratori, in Italia fortissimo e radicato ,gli avvenimenti del 1989 ed il crollo del Socialismo reale nei paesi aderenti al Patto di Varsavia, comprese realtà non allineate, l’arretramento delle forse patriottiche e socialiste in Medio Oriente, soprattutto il trionfo quarantennale ad ovest dell’offensiva ideologica, culturale, politica LIBERISTA, sono lo sfondo internazionale ed interno DEGLI AVVENIMENTI FINO AD OGGI.

NON E’ MAI NATA UNA “RIFONDAZIONE” DEGLI INTENTI SOCIALISTI E COMUNISTI

NON SI E’ MAI AVVIATA UNA SERIA RIFLESSIONE SUL CROLLO DEI PAESI SOCIALISTI IN EUROPA ORIENTALE O ANCOR MEGLIO UNA ANALISI SULL’URSS DALLA MORTE DI LENIN ,A BREZNEV.

PERSISTONO CREDENZE O EMPIRISMI SULLA ESPERIENZA E LA SVOLTA IN CINA DA DENG XIAO PING AD OGGI ,LA RESISTENZA CUBANA, L’ESPERIENZA BOLIVARIANA ED INDIO-PATRIOTTICA IN BOLIVIA ED IN AMERICA LATINA.

La sinistra radicale italiana, derivata “tossicamente” dalle pregresse esperienze del ventennio 60/70, che pur era stato caratterizzato da lotte sociali e politiche con innovative caratteristiche e protagonismi di massa, ha letteralmente OSCILLATO in tre direzioni : lo status quo locale di sopravvivenza d’apparato minuscolo, subalterno alle linee del centrosinistra di mercato- l’estremismo infiltrato ed ambiguo o suicida – le derive delle fazioni legate alla quarta internazionale, ma soprattutto una grande componente capace di propagare e subire il pensiero nemico, post-moderno, debole, divisivo, new age, individualista e fondamentalmente nichilista . per comodità definiremo questo insieme come “sinistra trans-genica”

TALE OSCILLAZIONE E LONTANANZA DAL REALE E DALLA ANALISI CONCRETA, si è tradotta non soltanto in un distacco dalle masse popolari; ha formato un magnifico TAPPO e COMPRESSIONE della potenziale RINASCITA di qualsiasi tentativo di seria aggregazione non controllata dalla egemonia liberista e della forma del dominio attuale finanz-capitalista ( per dirla come l’illustre L. Gallino) per oltre venti anni.

L’egemonia politica liberista ha lasciato liberamente prosperare settari ed estremisti o residuali formazioni essendo sostanzialmente innocue e disgreganti: un manifesto, uno spot evidente per allontanare persone normali, lavoratori, padri e madri, giovani studiosi, privilegiando psicopatici devianti ed intellettuali frustrati in cerca di gloria. IN DUE PAROLE : OLTRE LE DELOCALIZZAZIONI PRODUTTIVE, LA FLESSIBILITA’ E PRECARIZZAZIONE DEL LAVORO E LA PERDITA DI PROTAGONISMO

DEL SINDACATO IN UN CONTESTO POLITICO SUBALTERNO AL SOVRASTATO UE COME REALE APPLICZIONE DEI DIKTAT LIBERISTI, SUSSISTE UN TRENTENNALE TAPPO O GATE KEEPER CHE IMPEDISCE UNA RICOMPOSIZIONE DELLE FORZE ESPRESSIONE DELLA CLASSE LAVORATRICE .

IN QUESTO CONTESTO ,TRA IL 2008 ED IL 2018, FERMENTA ED ESPLODE IL MOVIMENTO 5 STELLE , CHE VIAGGIA SU UN SOSTEGNO POPOLARE CHE NON TROVA UNO SBOCCO DI CLASSE E TROVA UNA SUA ESPRESSIONE DI RESISTENZA AL LIBERISMO ED ALLA DEGENERAZIONE DA BASSO IMPERO,PRODOTTO DIRETTO DEL SOVRASTATO UE .

Una assai curiosa analogia è ciò che accade al cosiddetto CONTESTO SOVRANISTA, che si sviluppa in Italia dal 2008, anno dell’inizio della nuova crisi strutturale capitalista, che avrà il suo coronamento oggi nella perdurante crisi determinata dal covid 19, oltre le cialtronesche letture fantapolitiche e paranoidi .

Analogia parallela, asseriamo, sincronica alla sinistra radicale crepuscolare ,”sciammannata” e movimentista, che la ricchezza dialettale romanesca definirebbe come “ li scappati de casa”.

Per utilità e sintesi cercheremo di dividere il CONTESTO SOVRANISTA in tre tronconi :

-SOVRANISMO ELETTORALE OPPORTUNISTA E MUTANTE (ORGANICO AL LIBERISMO A CONFINDUSTRIA, ISRAELE E USA) oramai un post-sovranismo, che potremmo identificare in LEGA e FRATELLI D’ITALIA , senza sottovalutazione degli aspetti differenti.

-SOVRANISMO PARA-COSTITUZIONALE, come costola della fermentazione dei gruppi radicali o estremisti di sinistra, ma anche una componente autoctona ,sincera, sostanzialmente piccolo-borghese o medio-borghese ,sostanzialmente elitarie e lontana dalle masse popolari.

-SOVRANISMO EVERSIVO DI DESTRA, sostanzialmente e parallelamente speculare, come a sinistra ,alla disintegrazione sia dei gruppi neofascisti oltre AN ed oltre lo storico MSI, ma che sarebbe errato sovrapporre alla storia della estrema destra.

SE sostanzialmente gli ultimi due sovranismi, tra il 2008 ed il 2018 abbiano fallito, ed anche LEGA, FDI E 5 STELLE, IN fasi diverse e dopo il passato governo Conte, abbiano abdicato ad una più consistente volontà di uscita dalla UE,CONTINUA A PERSISTERE UNA FORTE SUGGESTIONE CHE POTREBBE RIFORMARE UN EFFETTO TAPPO O DEVIAZIONE AD UNA POSSIBILE RIAGGREGAZIONE MINIMA DI FORZE DI CLASSE.

COMPITO FONDAMENTALE DEL FRONTE POLITICO COSTITUZIONALE E’ SMASCHERARE QUESTO TENTATIVO IN ATTO E TOGLIERE IL VELO AGLI AMBIGUI ASPETTI DI UN SOVRANISMO CHE DI COSTITUZIONALE ABBIA BEN POCO ED AD UN PROPAGANDISTICO INTENTO DI ITALEXIT CHE NON ABBIA FONDATE RADICI .

SOVRANISMO ELITARIO E RADICALISMO MOVMENTISTA SOLO LE DUE FACCE DI UNO STESSO MEDAGLIONE FALSIFICATO, DA SCONFIGGERE POLITICAMENTE.

QUESTO SARA’ POSSIBILE METTERLO IN OPERA SOLTANTO CON UNA ATTENTA ANALISI DELLA FASE, CON UNA PAZIENTE OPERA DI AGGREGAZIONE DELLE PICCOLE FORZE POPOLARI E SOCIALISTE NON CONTAMINATE DALLE “SUGGESTIONI POLITICHE” DESCRITTE, MA ANCHE CON UNA SPIETATA DOSE DI REALISMO POLITICO E PRASSI CONCRETA E VERIFICATA.

–PER UNO SPIETATO REALISMO POLITICO E CORAGGIO DI GUARDARE LO STATO DI FATTO

Un errore fondamentale ,se persiste buona fede, è quello di giudicare di pancia o in modo dottrinario lo stato delle cose. Restare incatenati ed indietro di un secolo nell’analisi, vivere di suggestioni legate ad uno scontro fascismo/antifascismo anacronistico, senza per questo negare la realtà storica,ma soprattutto vivere di OMONERISMI….l’altro ieri Berlusconi, ieri Salvini ed oggi Conte per molti complottari suggestionati, tantissimi in buona fede, purtroppo, NON AIUTA A COMPRENDERE LA REALTA’ , MA AIUTA A RESTARE PRIGIONIERI DELLA FORMA DOMINANTE IN ESSA.

Quando “non si conti nulla”, tale nulla non può emettere sentenze, ma comprendere come possibilmente privilegiare il terreno migliore”

La sinistra radical movimentista ha fatto errore madornale a NON TIRARE LA FUNE DEI DIRITTI SOCIALI nel passato governo pentastellato -leghista; anzi è stata complementare ed utile alla disgregazione di quel governo Conte UNO, oggettivamente più avanzato ( quota 100 e reddito sociale) del CONTE BIS.

Se nel primo governo il freno era costituito dalla presenza mattarelliana di compromesso con la UE, oggi il freno sono forze come il PD totalmente appiattite sul liberismo ed il grande capitale finanziario globale, senza parlare dei renziani accessori, rispetto alla linea 5 stelle e dello stesso Conte, che potremmo definire uno statista equilibrato post-democristiano .

Questo non significa che bisogna appiattirsi sulla linea di Conte e 5 stelle ; identificare in questi elementi invece ELEMENTO DI ALTERITA’ SOSTANZIALE RISPETTO ALLA LINEA PD INVECE E’ FONDAMENTALE. Ne costituiscono prova sia l’OPPOSIZIONE AL MES, SIA LA VICENDA AUTOSTRADE ED ALITALIA E IN SOSTANZA, AL NETTO DEGLI ERRORI ED ALLE TITUBANZE ED ALLE FORZE CENTRIFUGHE E FILO-CONFINDUSTRIALI, LA GRSTIONE DUL COVID 19, ANCORA IN ATTO.

Bisogna smentire, dati alla mano, ogni tentativo di addossare propagandisticamente a Conte e 5 stelle patenti di autoritarismo che vanno puntualmente smontate.

LA VERA BATTAGLIA E’ SULLA NON ACCETTAZIONE DEI DIKTAT LIBERISTI SUL RECOVERY FUND, MA ANCHE SU AUTOSTRADE, ILVA ED ALITALIA E RUOLO FATTIVO DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

TRE I PUNTI DI LAVORO E PRESSIONE

-PAZIENTE DIALOGO ED AZIONE DIPLOMATICA CON LE FORZE INDIPENDENTI DI ISPIRAZIONE SOCIALISTA DI CLASSE ED ANTILIBERISTE

-PROPOSTA REALISTA E DI TIRO ALLA FUNE E CRITICA DELLE RESE AL LIBERISMO E LE INCONGRUENZE DEL GOVERNO, RISPETTO LA CRISI SOCIALE PRODOTTA DAL COVID19; DARE LA RPIORITA’ E COMBATTERE PER I PROCESSI DI REINTERNALIZZAZIONE DEL PUBBLICO E DELLO STATO

-SVILUPPO DI UNA GRANDE OFFENSIVA CULTURALE E POLITICA AL MONDO DEL NULLA POST-MODERNISTA E FANTASMATICO ; RICREARE IL CONCETTO DI FUTURO E CONFLITTO “PER STARE MEGLIO”

QUESTE DEBBONO PER ORA ESSERE LE LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DI UN FORTE FRONTE POLITICO COSTITUZIONALE CAPACE DI INCIDERE, DOPO ANNI DI SILENZIO.

