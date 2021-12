Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

Letteratura e poesia raccontano la fiamma del

camino.

Del piccolo miracolo, della reazione che trasforma

in calore il legno.

Un morbido calore luminoso e vivace, mai uguale.

La fiamma solleva “monachine” delicate e

chiacchierine.

A volte solitarie, a volte in fila, mai ordinate.

Fuggono nella calda corrente, attraverso la cappa,

verso il cielo.

Se ne vanno veloci come i pensieri che il fuoco

insorge.

Il camino della nonna, la “calderina” della polenta,

la saracca.

Con Stefania a giocare sulla panca. Di fumo le

pareti. Fuori la neve.

Il nonno gigante intabarrato attraversare la soglia,

illuminarsi alla fiamma.

Il gatto con un balzo sul focolare, rientrando

infreddolito,

si accosta reverente alla fiamma, la osserva e siede

sul bordo,

non si allunga per prudenza.

Oggi è la Vigilia. Ancora Lorenzo, come sempre,

verrà.

Fra mezz’ora, lo sò, porterà il ciocco e le pere.

Come sempre.

Un ciocco grande, una radice di ciliegio che brucia

la notte di Natale.

“Più piccolo quest’anno, per favore, perchè noi

siamo più vecchi”.

Del grande camino non potrò godere il calore.

Il camino come è sempre stato non deve essere

usato:

alle nuove norme inadeguato.

Ora qualcosa cambierà. Qualcosa è necessario

tralasciare.

Dimenticarci di noi, di antiche sensazioni, eppure

vive,

che riaffiorano nell’anima ogni Natale.

Ora è tempo di costringerci, di adattarci.

Non chiediamoci quanto sia prezioso il valore di un

ricordo, quanto cresca il vuoto in noi fino a

comprenderci.